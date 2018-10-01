Nevşehir Satrançla Okullara Merhaba Dedi

Nevşehir Gençlik Merkezi’nde düzenlenen turnuva sonunda 12 sporcu Nevşehir İl Temsilcisi Çağrı Türkcü tarafından tebrik edilerek madalyalarını aldı.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi Çağrı Türkcü, böyle güzel bir etkinliği organize ettikleri için mutlu olduklarını, sporcuların yoğun ilgisine ayrıca çok sevindiğini söyledi. Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği olarak gençlere faydalı etkinlik ve organizasyonlar yapmaya gayret ettiklerini belirten Türkcü, "Bugün de ödül töreniyle satranç turnuvamız sona erdi. Satranç turnuvasına özveriyle emek veren başta İl Hakem Kurulu Asbaşkanımız Osman Arslan olmak üzere tüm görevli hakemlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Önümüzdeki aylarda farklı organizasyonlarla yine beraber olacağız" diye konuştu.

İki gün süren satranç turnuvasında, düzenlenen ödül töreninin ardından turnuva sona erdi. Turnuva sonunda farklı şehirlerden gelen sporcu antrenörleri, başarılı ve ulusal düzeyde bir turnuva düzenlendiği için Türkiye Satranç Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği’ne teşekkür ettiklerini, bu turnuvaların devam etmesi halinde her zaman sporcularının katılım göstereceğini ifade ettiler.