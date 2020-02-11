Nevşehir Şampiyonu Altınyıldızlı Filenin Küçük Sultanları Grup 2.Si

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Kızlar Voleybol takımımız 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı okul sporları kapsamında Aralık ayı içerisinde yapılan müsabakalarda tüm maçları kazanarak NEVŞEHİR ŞAMPİYONU olmuştu.Bu şampiyonlukla grup müsabakalarında ilimizi ve okulumuzu temsil eden filenin küçük sultanları Niğde’de sahaya çıktıkları grup müsabakalarında Grup 2.si oldular

Filenin Küçük Sultanlarını tebrik ediyor,öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimize takım anterenörümüz HÜLYA ULUS’a ve velilerimize teşekkür ediyoruz.