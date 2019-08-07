Nevşehir Sağlık Müdürlüğünden ‘Kurban Bayramı’ Uyarısı

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, yaklaşan kurban bayramı öncesi ‘Kurban Kesimi’, ‘Kist Hidatik’ hastalığı ve ‘Kurban Bayramında Beslenme’ gibi konularda açıklamalar da bulunarak vatandaşları uyardı.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay “Kurban Bayramı’nda hijyen ve sağlık koşullarına gereken önemin verilmesinin toplum sağlığı açısından son derece önem arz ettiğini, et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda akciğer ve karaciğere yerleşerek hayvanlardan insanlara geçebilen ‘Kist Hidatik’ hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Özellikle kurban bayramlarında kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılması ile bu hastalığın yayıldığına dikkati çeken Ünlübay, “Uygun olmayan koşullarda kesilen kurbanlardan arta kalan iç organların köpek ve benzeri hayvanlar tarafından yenmesi sonucu ‘hidatik kist’ hastalığı oluşabilmektedir. Kestikleri kurbanın iç organlarında kiste rastlayan vatandaşlarımızın kesinlikle bu sakatatları yememeleri ve bu organların diğer hayvanlar tarafından da tüketilmesine engel olmak için derin bir çukur kazarak toprağa gömmeleri gerekmektedir” dedi.

Kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşları, hayvanlarını belediyelerin belirlediği yerlerde kesmeleri ve kasaplardan yardım almaları konusunda da uyaran Ünlübay, “Maalesef her yıl yüzlerce vatandaşımız kurban keserken yaralanmakta ve hastane acillerimize başvurmaktadır. Özellikle kesim sırasında kaçan hayvanlar nedeniyle ciddi yaralanmalar hatta ölümler yaşanabilmektedir. Kesim esnasında gelişebilecek yaralanmalarda vatandaşlarımızın, yarayı temiz bir bezle bastırarak mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, evde kendi imkânları ile (tütün, kül, vb. maddeler sürerek) tedavi etmeye çalışmamaları gerekmektedir” şeklinde konuşarak istenmeyen durumların olmaması için vatandaşların kurbanlarını uzman kasaplar ayarlayarak kestirmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Kurban etlerinin tüketilmesi ve sağlıklı beslenme konusunda da vatandaşlara bir takım uyarılarda bulunan Ünlübay, “Özellikle yüksek tansiyon, şeker, kolesterol, kalp-damar vb. rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın et tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu tür rahatsızlıkları olan hastalarımızın yağlı etler yerine az yağlı veya yağsız etleri aşırıya kaçmadan yemeleri gerekmektedir” dedi.

Bayram ziyaretlerinde ısrarlı ikramlara karşı dikkatli olunması gerektiğine de dikkati çeken Ünlübay, “Bayram tatili süresince dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeli, fiziksel aktivitelerimize ve özellikle yürüyüş yapmaya dikkat etmeliyiz” diyerek sporun önemine dikkati çekti.

Bugün vatanımızı parçalamak için her türlü hain girişimin sergilendiği bu günlerde, Milletimiz geçmişte olduğu gibi birlik ve beraberlik duyguları içerisinde yaraları birlikte onarmaya, yardıma, yakınlaşmaya el uzatıp kucaklaşmaya, acıyı da, sevinci de içtenlikle paylaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulması gerektiğini. sözlerine ekleyen Ünlübay” Tüm bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da halkımızın sağlıklı bir şekilde bayramlarını geçirmeleri adına hastanelerimizde gerekli önlem ve tedbirleri almış bulunmaktayız” diyerek Kurban Bayramının bu değerleri yeniden hatırlayıp yaşamamıza ve refah dolu yarınları beraberce inşa etmemize vesile olması dileğiyle vatandaşların, sağlık çalışanlarının ve ailelerinin Kurban Bayramları’nı tebrik ederek sağlık ve esenlik dolu günler diledi.