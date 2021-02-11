Nevşehir Sağlık İl Müdürü Ünlübay, ikinci doz aşısını yaptırdı

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının ikinci dozunu da bugün yaptırdı.İlk doz aşısını Ocak ayı içerisinde yaptıran İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay bugünde ikinci doz aşısını yaptırdı. Aşı yaptırmasının ardından açıklamada bulunan Sağlık İl Müdürü Ünlübay, “Covid-19 aşı çalışmasının ilk dozunu ocak ayında olmuştum, 28 günlük bekleme süresinden sonra ikinci doz aşımızı olduk. Çok şükür hiç bir yan etki yaşamadık. Yeni tip korona virüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması kapsamında Nevşehir de toplam aşılanan kişi sayısı 11 bin 477 geçtiğini bildirdi. Korona virüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasının bu gün itibari ile 2. doz aşıları vurulmaya başlandı. Şimdi en kısa sürede sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 2.doz aşılarını da yaparak bu illetten kurtulmayı diliyoruz. Aşılama biriminde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.