Nevşehir RTE Proje Ortaokulu Kayıt Kabul Sınavı Başvuruları Başladı

Sınavla alınacak öğrencinin geniş, ferah, modern ve donanımlı dersliklerde alanında uzman eğitim kadrosuyla en üst düzeyde eğitim verilmektedir. RTE Proje İmam Hatip Ortaokuluna öğrenci alımı Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılmaktadır.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için yapılacak sınavla dereceye giren 72 öğrenci 5. Sınıfa alınacaktır. Sınava girecek öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır;

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için yapılacak sınavla dereceye giren 72 öğrenci 5. Sınıfa alınacaktır. Sınava girecek öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır;

1. Yazılı sınav, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilecek olup öğrenci alımları ilan edilen sınav sonuçlarına göre yapılacaktır.

2. Sınav 4. Sınıfta okuyan öğrencilere yöneliktir.

3. Başvurular 1 Mart– 31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

4. Adaylar rteprojeihl.meb.k12.tr adresi başvuru ekranından veya okula gelerek başvuru işlemlerini yapabilecektir.

5. Sınav 19 Nisan 2020 Pazar günü yapılacaktır.

6. Başvuru yapmayan ve kimlikleri yanında olmayan adaylar sınava kabul edilmeyecektir.

7. Yazılı sınavda adaylara; Türkçe 15, Matematik 15, Fen Bilimleri 15, Sosyal Bilgiler 15, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5, İngilizce 5 soru olmak üzere toplam 70 soru sorulacaktır.

8. Öğrencilerin sınava gelirken kalem, kalemtıraş, silgi vb. getirmeleri gerekmektedir.

9. Sınav ücretsiz yapılacak, adaylardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

BAŞVURU DETAY BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

http://rteprojeihl.meb.k12.tr/icerikler/kayit-kabul-sinavi-basvurulari-basladi_9224807.html

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https://youtu.be/V8RnAyAFnF0