Nevşehir Protokolü, Sanayi Camiinde Aşure Dağıttı

Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan aşureler, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşad Şahin, tarafından Sanayi Camiinde Cuma Namazı sonrasında, Lale ve Yeni Sanayi sitesindeki esnaf ve sanatkarlara dağıtıldı.

Aşure dağıtımında Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Gençlik Kolları başkanı Ahmet Dolaşmaz’ da hazır bulundu.