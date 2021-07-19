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Nevşehir protokolü bayramlaştı
Kurban Bayramı dolayısıyla Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, siyasilerin, bürokratların ve vatandaşların bayramını kutladı.
Nevşehir 19.07.2021, 16:13 19.07.2021, 20:59
Kurban Bayramı dolayısıyla Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, siyasilerin, bürokratların ve vatandaşların bayramını kutladı.
Bayramlaşmak için gelen konuklara, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramların yapıldığı geleneksel bayramlaşma töreni yaklaşık bir saat sürdü.