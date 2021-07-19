Nevşehir protokolü bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, siyasilerin, bürokratların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Hanım Konağında düzenlenen bayramlaşma programına Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmak için gelen konuklara, Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramların yapıldığı geleneksel bayramlaşma töreni yaklaşık bir saat sürdü.