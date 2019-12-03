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Nevşehir protokolü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında bir araya geldi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Nevşehir Protokolü Crowne Plaza Cappadocia Otelde Öğle Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Nevşehir 03.12.2019, 13:07
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nevşehir protokolü Crowne Plaza Cappadocia Otelde öğle yemeğinde bir araya geldi.
Crowne Plaza Cappadocia’da düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.
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