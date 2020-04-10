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Nevşehir Polisini Alkışlıyor

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Nevşehir, ilimizde güvenliğimizi sağlayan polisimizi alkışlayacak.

Nevşehir 10.04.2020, 09:45 10.04.2020, 09:47
Nevşehir Polisini Alkışlıyor
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Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen organizasyon ile 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla ilimizde görev yapan emniyet mensuplarımızı alkışlıyoruz. Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici açıklamasında, “Özellikle korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları kadar  Nevşehir’de güvenliği sağlamasının yanı sıra büyük bir özveriyle  Vefa destek hattından gelen talepleri 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza ulaştıran polislerimizi alkışlamak üzere  tüm Nevşehir halkını davet ediyoruz. 10 Nisan Cuma akşamı saat 21.00’de balkonlarımıza çıkarak Türk bayrakları eşliğinde cefakar polislerimizi alkışlayalım” dedi.

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