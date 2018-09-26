Nevşehir Polis Merkezi Yeni Yerine Taşınıyor

Yeni TOKİ’de hizmet vermekte olan İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karasoku Mahallesi Süer Sokakta hizmet veren Şehit İsmail ARSLAN Polis Merkezi Amirliğimiz “Emniyet ve Asayiş Hizmetlerinin En İyi Standartlarda Vatandaşımıza Ulaştırılması Amacıyla”;

Asayiş Şube Müdürlüğü yeni yerinde taşınarak hizmet vermeye başlamış, Şehit İsmail ARSLAN Polis Merkezi Amirliği ’de 28.09.2018 tarihi itibari ile 350 Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi No:42 Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasında (Valilik Yanı) hizmet vermeye başlayacaktır.

Vatandaşlarımızın Bilgisine Sunulur.

ADRESLER VE TELEFON NUMARALARI:

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NAR YERLEŞKESİ

(İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAKAMI)

Adresi: Emek Mahallesi Naryolu Caddesi No:76 NEVŞEHİR

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI

Adresi: 350 Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi No:42 NEVŞEHİR

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI: 0 384 212 41 47

Telefonlar: SANTRAL: 0 384 213 13 77 - 78 - 79 155 POLİS İMDAT

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 13:10