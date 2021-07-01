Nevşehir Pazaryeri yeniden Pazar - Pazartesi günleri kurulacak

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, Nevşehir merkez pazaryerinin bu hafta sonundan itibaren yeniden Pazar ve Pazartesi günleri kurulmaya başlanacağını belirtirken, henüz etkisini yitirmeyen Korona virüs tedbirlerini göz ardı etmeden maske, mesafe ve hijyen kurullarının pazaryerinde yine hakim olacağını söyledi.

Bu arada ilçe ve semt pazarları da normalleşme ile birlikte eski günlerinde kurulacak.

Acıgöl ilçesinde Pazar günleri,

Hacıbektaş ilçesinde Çarşamba günleri,

Gülşehir ilçesinde Perşembe günleri,

Avanos İlçesinde Cuma günleri,

Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde Cumartesi günleri,

Merkez Güzelyurt Mahallesinde Çarşamba günleri,

Yukarı ve Aşağı TOKİ' de Perşembe günleri,

2000 Evler mahallesinde ise Cuma günleri pazar kurulacak.