Nevşehir O’nu bir başka sevdi

Nevşehir’e atanmasının ve göreve başlamasının birinci ayı dolarken ülkemizde yaşanan hain darbe girişimine karşın ilin milletvekilleri, siyasetçileri, güvenlik güçleri ile dimdik bir tavır sergileyen, darbe girişiminin ardından düzenlenen demokrasi nöbetlerinde sık sık Vatandaşlara seslenerek Türkiye’nin bu badireleri de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet olmak üzere 7’den 70’e bir arada olarak atlatacağına vurgu yapan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, görevinin geride kalan iki yılında hemen hemen her platformda yeri geldiğinde basiretli bir bürokrat, yeri geldiğinde küçük çocuklarla bir ağabeyleri gibi ilgilenmesini bilen bir kişilik sergiledi.

Son dönemlerde Nevşehir Valiliği makamına oturan isimler arasında çok olumlu ve farklı bir çizgi çizen Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 1970 yılında Erzurum ili Oltu İlçesinde doğdu. İlkokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Oltu Lisesinden sonra 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.

1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Dil eğitimi için 8 ay İngiltere’de kaldı. Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği görevini yürüttü. 1997-1999 yıllarında Kastamonu-Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt-Demirözü, 2001-2006yıllarında Erzincan-Tercan, 2006-2008 yıllarında da Antalya-Finike Kaymakamlığı yaptı.

2008 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini geçici görevlendirme ile Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak yürüttü. 2010 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Ağustos 2013’te bu görevinden Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Aralık 2013’te İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevliyken Ağustos 2014’te Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü yürütürken 30 Mayıs 2016 tarihinde Nevşehir Valisi olarak atandı.

13 Haziran 2016 tarihinde bu göreve başlayan İlhami Aktaş, ev hanımı Songül Aktaş ile evli olup Elif Aslıhan ve Ahmet Tuncer adında 2 çocuk babası. Aktaş, İngilizce bilmekte.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)