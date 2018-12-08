Nevşehir Öğretmenevi İnşaatında İnceleme

Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından 2015 Yatırım Programı Kapsamına alınan ve Avanos yolu üzerinde Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesinin hemen arkasında yer alan 14 katlı yeni Nevşehir öğretmenevinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi bekleniyor.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, ilimize kazandırılan yeni öğretmenevi inşaatını gezerek binanın son durumu ve eksikleri hakkında yetkililerden bilgi alarak, modern donanıma sahip yeni öğretmenevinin en kısa sürede hizmete açılması hususunda talimat verdi.
Öğretmenevi inşaatı incelemelerinde Vali Aktaş’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir eşlik etti.