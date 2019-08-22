Nevşehir minik Salim için seferberlik başlattı

Nevşehirli 7 yaşındaki Lösemi hastası Salim Denizhan için kök hücre kampanyası başlatıldı. Minik Salim’in yeniden sağlığına kavuşabilmesi için kan vermek isteyenler 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü Kızılay Kan Merkezi’ne başvurabilecek.

Nevşehirli 7 yaşındaki Lösemi hastası Salim Denizhan, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşama tutunmaya çalışıyor. Minik Salim’in tıpkı yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi için gerekli kök hücrenin bulunması amacıyla Nevşehir’de kampanya başlatıldı. Kan bağışında bulunarak kampanyaya katılmak isteyenler 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü Ticaret Borsası karşısında bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne başvurabilecekler.