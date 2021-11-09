Nevşehir Milli İrade Platformundan Türkkan'a kınama

NEVŞEHİR(MHA) Platform Başkanı Mustafa Özdemir'in yanı sıra, Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat, Alemdar İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Kahraman, TÜGVA İl Temsilcisi Selçuk Cingitaş, Cihannüma Derneği Başkanı Ersin Doğan, Verenel Derneği Başkanı Mustafa Gençtürk, Öncü Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Çakır, Beşir Derneği Başkanı Erdal Yıldırım, Kervansaray Derneği Başkanı Mustafa Teke'nin yanı sıra Şehit yakınları ve gazilerinde katıldığı açıklama Nevşehir Şehitliğinde yapıldı.

Açıklamada ilk olarak söz alan Nevşehir Milli İrade Platformu Başkanı Mustafa Özdemir, "Nevşehir Milli İrade Platformu olarak Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneğimizi ziyaret edip geçtiğimiz günlerde bir milletvekilinin Şehit ailesine ve insanlığa yakışmayan o küfür dolu sözlerini telin etmek, kınamak, kamuoyu nezdinde bu yapılanın bir yaptırımın olduğunu hatırlatmak, Şehitlerimize ve ailelerine destek olmak için buradayız. Öncelikli şunu belirtelim ki, küfür etmek bırakın bir milletvekilini, sıradan bir vatandaşın bile yapmaması gereken bir tavır. Bir siyasetçi böylesine küfürlü kelimeleri ağzına alabiliyorsa kendisini ilgililere ve uzmanlara havale ediyoruz. Şehitlik kutsal bir makam. Biz bunu bin 400 yıldır böyle biliyoruz. Yüce kitabımızda Şehitlere ölü demeyiniz, zira onlar Rableri katında nimetlendirilirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız buyuruyor yüce rabbimiz. Bir insanın bir insana söylememesi gereken sözlerin bir şehit ailesine söylenmesi milletimizi derinden üzmüştür. Bu maksatla bu olayı kınamak, tel'in etmek için bir araya geldik. Yüce meclisimize de bu milletvekili hakkında gerekenlerin bir an önce yapılması çağrısında bulunuyoruz. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Genel başkanlığını bir bayanın yaptığı, Bacı partisinin bir milletvekilinin bir bayana üstelikte şehit yakınına bu sözleri sarf etmesini kabul edemiyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanına da seslenen Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi ise, "Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği olarak böylesine üzücü bir olayda yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Biz olayı öğrendiğimiz andan itibaren bu olayı kınama ciddiyetini gösterdik. Ve bölge illerimizde de dernek başkanlarımızda bu konuda kınama açıklaması yaptık. Şehit ailesinin namusuna dil uzatmak bir milletvekiline hiç yakışmıyor. Bu arkadaşımız hangi ülkede yaşadığını düşünüyoruz. Üzerine bastığı toprakların şehit kanlarıyla yoğrulduğunun farkında değil. Farkında olsa böyle bir söylemde bulunmazdı. Grup başkan vekilliğinden istifa etti ama bu yeterli değil. Genel Başkanı Meral Akşener'e de sesleniyorum. Bu kişinin milletvekilliğinden de düşürülmeli. Bunun gereği yapılmazsa biz gereğini zamanı geldiğinde yaparız" ifadelerinde bulundu.