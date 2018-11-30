Nevşehir Milletvekili Menekşe, G20 Zirvesi İçin Arjantin'de

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yücel Menekşe, G20 Liderler Zirvesinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki heyette Arjantin'e gitti.

Menekşe'nin Pazartesi günü Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.



Ziyarete ilişkin AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yücel Menekşe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Dünya'nın en önemli ekonomilerinin liderleri olan G-20 Liderler Zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ta heyetimizle birlikte zirveye katılmak için yerimizi aldık." dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 14:24