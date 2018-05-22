Nevşehir milletvekili adayları belli oldu

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde siyasi partilerin milletvekili adayları belli oldu.

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde siyasi partilerin Yüksek Seçim Kuruluna milletvekili aday listelerini teslim etmesinin ardından partilerin milletvekili adayları da açıklandı. Açıklanan milletvekili adaylarının ardından siyasi partilerin Nevşehir milletvekili adayları ise şu isimlerden oluştu;

AK Parti; Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Emre Çalışkan, MHP: Mehmet Varol, Sait Yüksel, Fazlı Koç, CHP: Faruk Sarıaslan, Fulya Gülşen Altınsoy, Mehmet Bilgin, İYİ Parti: Musa Ertaş, Fatih Mehmet Şahin, Hüseyin Sevindik, SP: Uğur Keleş, İsmail Metin Güven, Merve Işık, HDP: İrfan Turan, Bedrettin Eser, Kevser Yalçın