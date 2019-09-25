Nevşehir mesleki eğitiminde özel sektör dönemi başlıyor

TOBB, TOBB ETÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen “Mesleki İşbirliği Protokolü“ kapsamında kurulan ve başkanlığını Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı Protokol Yürütme Kurulu, NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız’a yapılan faaliyetler hakkında sunum yaptı.

Yapılan toplantıya Komisyon Başkanı ve NTSO Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız, Komisyon Üyesi Ahmet Daldiken, NTSO Genel Sekreteri İ. Hakkı Aydoğan ile birlikte Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Mehmet Dursun, yardımcıları Mehmet Kurugöllü, Salih Aplak, Mehmet Civil katıldı.

Meslek lisesinin istenilen seviyeye ulaşması için ilk önce mevcut durum ve eksikliklerin belirlenmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran kurul, ilimizde nitelikli eleman ihtiyacı bulunan sektörlerden aldığı geri bildirimler ile okulun ihtiyaçlarını tamamlamaya ve gençleri mesleki eğitime yönlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Parmaksız; “Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında bu protokolü imzaladığımız gün Milli Eğitim Bakanımızın sarf ettiği çok güzel bir söz var: “Ekonomide orta gelir tuzağından söz ediliyorsa, bu aslında orta eğitim tuzağıdır.” Yani orta gelir tuzağından kurtulmak için eğitim sistemini ele almak gerekiyor, bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde mesleki eğitim özel sektörün elinde, bizde ise bu oran sadece %4’lerde.Protokol kapsamında kurulan PYK’nun okulun yönetim ve işleyişini gerçekleştirmek gibi önemli görevleri bulunmakta. Ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre okul müdürü ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesi, öğretmen ve diğer personellerin atanması, Alan öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin yabancı dil ağırlıklı olarak güncellenmesi, okulların atölye ve laboratuarlarının yeni teknolojilerle donatılması ve desteklenmesi, okullarda AR-GE ve Beceri Tasarım Atölyelerinin kurulması, atölyelerde uygulanacak öğretim programlarının hazırlanması, alan öğrencilerine TOBB’un oda/borsalarına üye firmalarda, işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkanlarının sağlanması, alan mezunlarının TOBB’un oda/borsalarına üye firmalarda istihdamının desteklenmesi gibi görevler yerine getirilecektir. Protokol ile oluşturduğumuz kurul sadece bina atölye oluşturmayacak, müfredat oluşturulmasına kadar etki edecek işler yapacak. Önce eğitimi, sonra üyelerimizin işlerini sonrasında ülke ekonomisini etkileyecek işler yapacak. “Meslek lisesi, memleket meselesi anlayışı ile NTSO olarak her türlü desteği ve gayreti göstermeye devam edeceğiz“ dedi.