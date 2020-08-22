Nevşehir, Malazgirt Zaferi Kutlamalarının Gerçekleştirileceği Ahlat’ta Tanıtılacak

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamalarının gerçekleştirileceği ve "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu alanda Nevşehir Belediyesi çadırı da kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenler öncesinde kurulan çadırda Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri 25 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İçerisinde çanak, çömlek, halı gibi Nevşehir yöresine ait çeşitli el sanatları ürünlerinin yer aldığı ve yöresel kıyafetlerin sergilendiği çadırda ziyaretçilere hijyenik bir ortamda paketli bir şekilde kabak çekirdeği, kuru üzüm ve küftür gibi ürünler ikram edilecek.

Nevşehir ve Kapadokya bölgesini tanıtıcı film gösterimlerinin de gerçekleştirileceği Nevşehir çadırının büyük ilgi görmesi bekleniyor.