Nevşehir lezzetleri YÖREX’te tanıtılacak

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu yıl 9’uncusu ANFAŞ Fuar Alanı’nda 24-28 Ekim’de düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Nevşehir'in zengin yöresel ürünlerini, lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

YÖREX'te Nevşehir rüzgarı esecek...

Nevşehir'in yöresel lezzetleri Kabak Çekirdeği, Kuru Üzüm, Kayısı ve Köftür, Antalya'da düzenlenecek YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulacak.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız, Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in artık Türk kültürünün tescilli bir yansıması olduğunu söyledi. Parmaksız, Türkiye’nin farklı yörelerinden yüzlerce çeşit yöresel ürünün ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu YÖREX’in marka haline geldiğini kaydetti. Yöresel ürünlerin coğrafi tescil yöntemiyle korunmasının önemini hatırlatan Parmaksız, her yörenin kendi değerlerine sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Parmaksız, YÖREX’te bu yıl Nevşehir TSO, Nevşehir Ticaret Borsası ve Ürgüp Ticaret Odası’nın ortak hazırlandığını ve şehrin yöresel ürünlerini en iyi şekilde ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını söyledi.

DEĞERLERİMİZ UNUTULMASIN

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Yöresel Ürünler Fuarı’nın Anadolu’nun birbirinden değerli yöresel ürünlerinin buluşma noktası haline geldiğini belirterek, “Bunlardan çoğu unutulmaya yüz tutmuş ürünlerimizdi. YÖREX ile birlikte yöresel ürünlerimiz gün yüzüne çıkmaya başladı” dedi. Gelecek nesillerin, bize ait değerleri tanıması, yaşatması gerektiğini söyleyen Salaş, çok sayıda yöresel ürüne ev sahipliği yapan Nevşehir'i YÖREX’te görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Salaş, Nevşehir kültürünün de tanıtılacağı YÖREX’e herkesi davet etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteği ve Antalya Ticaret Borsasının (ATB) organizasyonuyla bu yıl 9'uncusu düzenlenecek fuara Nevşehir'in damgasını vurması bekleniyor.