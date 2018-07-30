Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Heyeti, Belediye Başkanı Seçen'i Ziyaret Etti

Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Osman Doğanay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Doçent Doktor Bülent İşler, İsmail Toker ve Bünyamin Ali Bülbül ile Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Melih Gamsız’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı İsmail Kurul, Belediye Başkanı Atilla Seçen’e görevinde başarılar temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Atilla Seçen’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretten dolayı Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı İsmail Kurul ve beraberindeki heyete teşekkür etti.