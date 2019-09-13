Nevşehir Kent ormanı cazibe merkezi oluyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nden Kent Ormanına ulaşan yolda başlatılan sıcak asfalt çalışması sona erdi. Yol çalışmasının ardından burada yapılacak olan yeni düzenlemeler ile birlikte kent ormanı şehrin yeni cazibe merkezi olacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nden Kahveci Dağı’nda bulunan Kent Ormanı arasındaki yolda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Yardımcıları Bektaş Demir’in de eşlik ettiği incemeler sırasında Başkan Arı, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Daha önce toprak kaplı yolun asfalt olması ile birlikte Kent Ormanı’nın yeniden düzenlenerek hizmete açılacağını kaydeden Başkan Arı, burada yeni dikilecek ağaçların şehre nefes aldıracağını ifade etti. Arı, “Vatandaşlarımızın beklentilerini ve şehrimizin eksikliklerini biliyoruz. Belirli bir plan çerçevesinde şehre değer katacak yeni projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Bu şehir insanlarına söz verdik. Burası Türkiye’nin marka şehri olacak. Caddeleriyle, sokaklarıyla, sosyal tesisleri ve yeşil alanlarıyla bu şehre yakışan mekânlar oluşturacağız. Kent Ormanı bulunduğu bölge itibariyle kente hakim bir noktada. Belediyemizce bu alanda ciddi bir çalışma başlatıyoruz. Buradaki yeşil alanları arttıracak, yeni ağaçlar dikecek ve sosyal donatı alanları oluşturacağız. Yeşil alanlarıyla, çocuk parkları, sosyal tesisler ve piknik alanlarıyla şehrimiz muhteşem bir tesis kazanacak. Buraya gelen insanlarımız gün boyu aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekler.” dedi.