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Nevşehir kapalı pazaryeri eski yerine taşınıyor
Nevşehir 25.03.2020, 13:59
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, “Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı ile yaptığımız istişareler sonucunda Korona virüs önlemleri kapsamında mevcut kapalı Pazar yerimizin kapatılarak daha önce hizmet verdiğimiz eski pazaryerimizde hizmet vermemizin bu süreçte daha doğru olacağına karar verdik. Bu hafta Pazar ve Pazartesi günleri il merkezimizde kurulacak olan pazarımız eski pazaryerimizde kurulacaktır. Pazarcı esnaflarımızla birlikte her türlü koşulda halkımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.