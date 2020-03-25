Nevşehir kapalı pazaryeri eski yerine taşınıyor

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı ve Nevşehir Belediye Başkanı arasında yapılan istişareler sonucunda Kapalı pazaryerinin kapanmasına ve geçici bir süre eski pazaryerinde hizmet vermesine karar verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, “Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı ile yaptığımız istişareler sonucunda Korona virüs önlemleri kapsamında mevcut kapalı Pazar yerimizin kapatılarak daha önce hizmet verdiğimiz eski pazaryerimizde hizmet vermemizin bu süreçte daha doğru olacağına karar verdik. Bu hafta Pazar ve Pazartesi günleri il merkezimizde kurulacak olan pazarımız eski pazaryerimizde kurulacaktır. Pazarcı esnaflarımızla birlikte her türlü koşulda halkımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.