Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’de Son Hazırlıklar

Nevşehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir’in bir bölümü, 20 Temmuz'da turizmin hizmetine sunulacak.

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2014'te gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında tesadüfen bulunan tarihi yerleşimin turizme açılışı öncesinde son hazırlıklar yapılıyor.

20 Temmuz Pazartesi günü akşam Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı bir törenle turizme açılacak olan Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir etrafında belediye ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Kayaşehir içerisindeki iç mekan aydınlatmalarının yanı sıra yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi, otopark alanları yapımı tamamlanan bölgede Nevşehir Kalesi içerisinde de yeni düzenlemeler yapıldı.

Belediye ekiplerinin adeta nakış gibi işlediği bölgede çok sayıda belediye personelinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmalara katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışanlarla birlikte bölgede temizlik yaptı.

Çalışmalarda görev alan tüm belediye personellerine teşekkür eden Başkan Arı, Nevşehir’in kaderini değiştirecek olan proje için büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.

Arı, “Nevşehir’i ciddi bir katkı sağlayacağına ve şehrin kaderini değiştireceğine inandığımız projeyi hayata geçirebilmek için tüm belediye çalışanları ile birlikte büyük bir emek verdik. Bölgeyi adeta nakış gibi işledik. Artık işin sonuna geldik. Şehrimizin il oluşunun 66. yıl dönümünde Türk ve dünya turizmine kazandıracağımız bu bölge şehrimize ciddi katkılar sağlayacak. Burası tüm Nevşehirlilerin gurur duyacağı bir alan oldu.” dedi.