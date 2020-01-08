Nevşehir Kalesi ve Etrafı ‘Kentsel Yenileme Alanı’ İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 08 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Nevşehir Kalesi ve çevresini kapsayan bölge, “Yenileme Alanı” olarak belirlendi.

Söz konusu karar, 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu’nun 2. Maddesi uyarınca verildi.

Alınan bu karar ile birlikte Nevşehir Kalesi ve etrafının turizme açılması yolunda önemli bir adım atılmış olurken, bölgenin en kısa sürede turizme kazandırılması için de çalışmalar hız kazandı.

Bölgenin tarihi dokusuna uygun çalışmalarla turizme açılması için gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından birçok yatırımcı ile görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, “ Göreve geldiğimiz ilk günden beri şehrin kaderini değiştirecek proje olarak baktığımız ve şehrimize her gelen siyasi büyüğümüze büyük bir heyecan ile anlattığımız Nevşehir Kalesi Projesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ‘Kentsel Yenileme Alanı’ olarak ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız projemiz ile ilgili son resmi imzayı da atarak projemizin startını fiilen vermiştir. Bu dakikan itibaren, daha çok çalışarak tüm dünyanın gözdesi haline getireceğimiz kale projemizi ivedi bir şekilde tamamlayacağız. Şehrimizin adeta kaderini değiştirecek bu tarihi kararı alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere projemizi sahiplenen tüm bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir bölgeyi hem ülke hem de dünya turizmine kazandırarak şehrimize ciddi bir katkı sağlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şehir merkezimizde 12 boyunca yerli ve yabancı turist hareketliliği yaşatacak olan bu proje aynı zamanda şehrimize birçok yeni turizm yatırımı da kazandıracak. Nevşehir il merkezindeki değişim ve dönüşümün lokomotifi olacak ve şehrin reel ekonomisini direkt etkileyecek projenin hayata geçmesiyle Nevşehirli hemşehrilerimize de ciddi istihdam olanakları sağlanacak.” dedi.