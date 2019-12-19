Nevşehir Kalesi Etrafının Turizme Açılması İçin Bakanlardan Tam Destek

Geçtiğimiz günlerde Nevşehir’e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kale etrafının turizme açılması konusunda her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Nevşehir'de, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kale etrafındaki tarihi yamaç yerleşiminin, turizme açılması için çalışmalar sürüyor.

6. Yüzyıl'daki Erken Bizans döneminden günümüze kadar sürekli bir yerleşimin gerçekleştiği yaklaşık 425 bin metrekarelik alan içerisinde yürütülen temizlik çalışmalarında bugüne kadar fresklerle bezeli kayadan oyma kilise ile geçiş tünelleri, bezirhaneler, at ahırları, iş atölyeleri, günlük yaşam alanları, şırahaneler ve kamusal alanlar ile kayadan oyma binin üzerinde oda bulundu.

Bölgede günlük hayatta kullanılan öğütme taşları, el değirmenleri, kalıplar, çanak çömlek, metal buluntular, sikkeler, ahşap kullanım aletleri gibi malzemelerin yanı sıra 750 civarında Anadolu’nun en büyük lüle koleksiyonun ve 300’e yakın kandilin toprak altından çıkartıldığı bölgenin, yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlerin ziyaretine açılması hedefleniyor.

Göreve geldiği günden bu yana şehrin ekonomisine ve iş istihdamına büyük katkılar sağlayacağına inandığı proje için çalışmalarını sürdüren Başkan Rasim Arı, bir yandan yurt içi ve yurt dışından çeşitli turizm yatırımcıları ile görüşmelerini sürdürürken bir yandan da geçtiğimiz günlerde Nevşehir’e gelen bakanlara projeye ilişkin bilgiler aktararak destek istedi.

Arı’nın Nevşehir Belediyesi ziyaretlerinde bir araya geldiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını yeniledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin sadece Nevşehir’e ve bölge turizmine katkı sunmakla kalmayıp Türk turizmine de önemli bir ivme kazandıracağı vurgularken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın , ”Böylesine önemli bir proje için buraya harcayacağımız paranın bütçe açısından hiçbir önemi yoktur” sözü Nevşehir’e verilen önemi bir kez daha ortaya koydu.

‘ŞEHRE DEĞER KATACAK PROJELERE BAKANLARDAN DESTEK’

Nevşehir kale etrafının turizme açılması için yoğun bir çaba harcadıklarını ve bu projenin şehrin ekonomisine ve iş istihdamına ciddi katkılar sağlayacağını ifade eden Başkan Arı, desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara teşekkür etti.

Şehre gelen bakanların sadece kale etrafı için değil şehrin birçok önemli projesi için destek sağladığını ve bu ziyaretlerden önemli kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Arı, “Seçimlerden önce olduğu gibi seçimlerden sonra da aynı hızla şehrimize bakanlarımız gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank geldi. Peşinden Turizm Bakanımız geldi ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanımızı misafir ettik. Önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız da şehrimize gelecek. Bakanlarımızın gelmesi devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz; her gelen bakanımız seçimlerden önce verdiğimiz vaatlerin arkasında duruşunu göstererek o vaatlerin gerçekleştirileceğini ortaya koyacak bütün finansal desteği sağlıyor. Sayın Mustafa Varank’ın buraya gelmesi ile birlikte 3 tane kazanım elde ettik. Bunlardan biri; 18 ilde kurulacak olan Deneyap Atölyelerinden bir tanesi şehrimizde olacak. İkincisi; belediyemiz şirketi bünyesinde bölgemizdeki turistik tesislerin şampuan, havlu gibi günlük tüketim malzemelerini üretecek bir tesis kuracağımızı açıklamıştık. Onun için bakanımız 2,4 Milyon Lira destek sağladı. Ayrıca şehre dair ne kadar talebimiz varsa elinin sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Peşinden Turizm Bakanımız Sayın Ersoy geldi. Bakanımız Nevşehir Kalesi etrafının turizme açılması için ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi. Buradan ayrıldıktan sonra da dünyaca ünlü bir mimar ile bu bölgenin nasıl bir şekil alması gerektiğini görüştü. Ayrıca kendisi ile çok karlı bir alışveriş yaptık. Yeni yaptığımız belediye binamızı bakanlığımıza verdik. Buraya Kapadokya Alan Başkanlığı gelecek. Aynı zamanda bakanlığın birçok taşra teşkilatı da burada hizmet verecek. Bunun karşılığında en az 35 Milyon Lira bedelli bir karşılık aldık. Son olarak geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ta geldi. Bakanımızın ziyaretinde bize söylediği şey şu; ‘Gelmeden önce Turizm Bakanımız ile de konuştuk. Kale etrafının Türk turizmine ve dünya turizmine neler katabileceğini biliyoruz. Buraya harcayacağımız paranın bütçe açısından hiçbir önemi yoktur’. Bu söz ile birlikte bizde gerekli çalışmalarımıza başladık. Hafta sonu Bakan Yardımcımız geldi. Eski Yetiştirme Yurdu’nun devrini biz alıyoruz. İstanbul’da bir hemşehrimiz buranın restorasyonunu yapacak ve sonrasında burayı kimsesiz çocuklara ev sahipliği yapacak bir misafirhane haline getireceğiz.Bu şehrin kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayacak, ekonomisinin, sosyal hayatın, kültürel hayatın daha yukarı çıkmasına olanak sağlayacak bütün imkanları alıyoruz. Önümüzdeki günlerde de şehrimizde misafir edeceğimiz bakanlarımızdan nasıl müjdeler alacağımızı herkes görecek.” dedi.

‘HİZMETTEN BAŞKA HİÇBİR ŞEYİ GÖZÜMÜZ GÖRMEZ’

Bu şehre hizmet etmekten başka hiçbir şeyi gözünün görmediğini belirten Başkan Arı, Nevşehir’i güzel günlerin beklediğini söyledi.

Hedeflenen projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte Nevşehir’in Türkiye’nin örnek kentlerinden biri olacağını kaydeden Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Şehrini, şehrinin ileri gitmesini düşünen hiçbir kimsenin olumsuz propaganda yapmaya hakkı yok. Bana zaman zaman ‘Eleştirilere kızıyorsun’ diyorlar. Ben eleştirilere kızmıyorum, haksız eleştirilere, şehrinin yükselmesine, şehrinin ayağa kalkmasına karşı direnç gösterenlere bugün de kızıyorum yarında kızmaya devam edeceğim. Çünkü bu şehrin kaderi ile oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin de bu şehrin kaderi ile oynamasına fırsat vermeyeceğimizi görecekler. Çünkü bizim bir tane amacımız var; biz bireysel ikbal ve istikbal peşinde koşan insanlar değiliz. Dolayısıyla bireysel ikbal ve istikbal peşinde koşmayan insanlar şehrine, ülkesine, milletine ve davasına hizmet etmek için hiçbir şeyi gözleri görmez. Bizim de şehrimize hizmet etmekten başka hiçbir şeyi gözümüzün görmediğini bilmeyenler bilsin. Bilmemekte ısrar edenler, istemeyenlerde yakında öğrenecekler. Ama bu şehrin ayağa kalkışını ve yükselişini hiçbir kul, hiçbir şahıs, bireysel ikbal ve istikbal, bireysel menfaat arzu edenler durduramayacak.”











