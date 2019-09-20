Nevşehir Kabak Çekirdeği Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ATO Congresium’da başladı. Nevşehir Ticaret Borsası, (NTB) Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirve'sine ve Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı'na katıldı.Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve ATO Başkanı Gürsel Baran’ın konuşmalarıyla başladı.

ATO'nun "Anadolu'dan Dünya'ya" temasıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne yerel ve ulusal ziyaretçiler akın etti. Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı'nda Nevşehir Ticaret Borsası tarafından tescil ettirilen Nevşehir'in meşhur Kabak Çekirdeği de görücüye çıktı.

Nevşehir'de coğrafi işaret alan ilk ve tek ürün olan "Nevşehir Kabak Çekirdeği" Zirve'nin gözdesi oldu...

Nevşehir'de üretimi yapılan ve bölgenin önemli gelir kaynaklarından birisi olan Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Nevşehir kabak çekirdeği, zirveye katılan yerli ve yabancı konuklara ikram edildi.

Türkiye'nin farklı ve zengin coğrafyasından ürünlerine ev sahipliği yapan 2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarı'na Nevşehir Ticaret Borsası'nı temsilen NTB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Seçen, Coğrafi İşaret Sorumluları Ayşe Nur İrfan ve Çiğdem Atabilen katıldı.

Zirve ve fuar üç gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019, 12:20