Nevşehir İzmir İçin Tek Yürek

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzede ailelere destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasına destek sürüyor.

Hayırsever vatandaşların da katkıları ile İzmir’e tırlarla gıda kolisi, battaniye ve su göndermeye hazırlanan Nevşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki çocuk ve bebekli aileleri de unutmadı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bir süre önce Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı öncülüğünde başlatılan ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyası çerçevesinde Melek Arı ile birlikte gönüllü kadınlar tarafından örülen yüzlerce atkı ve bereyi deprem bölgesine ulaştırmak için harekete geçti

Atkı ve bereler ile birlikte ayrıca depremzede çocuklar için Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) kursiyerleri tarafından dikilen amigurumi bebekleri özenle paketleyen belediye görevlileri, içerisinde çocuk bezi, ıslak mendil, tırnak makası, ateş ölçer, biberon, emzik, pijama takımı, battaniye ve önlük bulunan onlarca çocuk bakım setlerini de İzmir’e gönderilecek tırlara yükledi.