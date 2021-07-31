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Nevşehir itfaiyesi Osmaniye ve Kozan’ın ardından Manavgat’a gidiyor
Nevşehir Belediyesi tarafından Antalya’daki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla 3 personel ve 1 arazöz gönderildi.
Nevşehir 31.07.2021, 13:05
Nevşehir Belediyesi tarafından Antalya’daki orman yangınlarının söndürülmesine destek vermek amacıyla 3 personel ve 1 arazöz gönderildi.
Öğle saatlerinde Antalya’nın Manavgat ilçesine ulaşması beklenen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri buradaki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verecek.Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için ellerindeki imkanlarla seferber olduklarını ifade eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Antalya’nın Manavgat bölgesinde başlayan yangınların kontrol altına alınması, kontrol altına alınan bölgelerde soğutma işlemlerinin yapılabilmesi için 3 personelimizle ve 1 arazözü gönderdik. Tüm imkanlarımızla destek olmaya, yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.