Nevşehir İsmi Ankara-Keçiören'de bir caddeye verildi

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz "Nevşehir’imizin tanıtımı adına her yerde çalışıyoruz. Hemşerilerimizin çoğunlukla ikamet ettiği Ankara-Keçiören’de NEVŞEHİR Caddemiz hayırlı olsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna’ya ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Ayrıca AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün makam odasına yerleştirilen Nevşehir Caddesi tabelası ise görenler tarafından ilgiyle karşılandı.