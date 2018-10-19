Nevşehir İŞKUR’dan Yeni Projeler

İl Müdürlüğümüz Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında Halk Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılan toplantı neticesinde Nevşehir ilinde;

-Rölyef (3 boyutlu kabartma)

-Sır Üstü Dekorlama (2 grup)

-Düz Kirkitli Dokuma

-Ev Tekstili

-Su Kabağı İşlemeciliği kursları açılmıştır.

Ayrıca kendi işini kurmak isteyen vatandaşlarımızın devlet kredilerinden yararlanabilmeleri için iki grup girişimcilik kursu açılacak olup 22-25 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacak olanın 18 Ekim 2018 tarihinde seçmeleri yapılmıştır. 05-08 Kasım 2018 Tarihleri arasında yapılacak olanın ise kurs yazısı onaylanmak üzere KOSGEB İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) İmzalandı

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Versa Hastanesi arasında MEGİP Protokolü imzalandı.

Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Cengiz YILDIZ, Nevşehir Ticaret Borsası Yetkilisi Ziya YÜKSEL ve Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık Barata ile İŞKUR Şube Müdürleri katıldı. İmza Töreninde MEGİP’in gençleri iş gücü piyasasına kazandırmayı hedefleyen bir Proje olduğu belirtildi.

İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında A101 AŞ. İle protokol imzalandı

Yeni Mağazacılık AŞ. A101 marketler zinciri Nevşehir Bölge Müdürlüğü ile Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında 30 kişilik İEP protokolü imzalandı. Başvuranlar arasından 30 kişi belirlenerek A101 in Nevşehir şubelerinde çalıştırılmak üzere firmaya gönderildi.

3 ay boyunca katılımcıların genel sağlık sigortaları ile aylıkları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak ve 3 ay sonunda %50 sinden az olmamak üzere katılımcılar daimi olarak Yeni Mağazacılık A101 AŞ. Firmasında istihdam edilecektir.