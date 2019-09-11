Nevşehir İşkur’dan Turizm Sektörüne İstihdam Desteği

Barata yaptığı açıklamada “Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak Ajwa Kapadokya Otel yetkilileri yaptığımız görüşmeler neticesinde ilimiz istihdamını artırmak adına işverenimizden olumlu dönüşler aldık” Dedi

Ziyaret kapsamında 2019 yılının önemli istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirme yapan İl Müdürü Barata “işverenlerimizin ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünü birlikte yetiştireceğiz bunun için uygulanan “İşbirliği kapsamında Mesleki Eğitim Kursları” ile “İşbaşı Eğitim Programını Turizm alanında faaliyet gösteren işverenlerimiz ile işbirliği içerisinde uygulayarak kişileri iş yerinde işin başında eğitip teorik ve pratik eğitim almalarını sağalacak ve netice itibariyle nitelikli elamanları sektöre kazandırmış olacağız” Dedi

Ziyaretten dolayı son derece memnun olduklarını dile getiren Ajwa Kapadokya Otel Genel Müdürü Ercüment Uluçer il Müdürü Barata ’ya teşekkürlerini iletti.



