Nevşehir İŞKUR Megip Kursları İle İstihdama Devam Ediyor

İŞKUR ve TOBB arasında iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi hedefiyle imzalanan protokol kapsamında Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ilimizin büyük tekstil firmalarından olan FİDES Tekstil arasında işbirliği yöntemiyle Modelist (Hazır Giyim) mesleğinde 25 kişilik meslek edindirme kursu için protokol imzalandı. Nevşehir İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık BARATA protokol imzalamak için Hacıbektaş’ta bulunan Fides Tekstili ziyaret etti. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında açılan kurs %50 istihdam garantili olup 6 ay süreyle devam edecek. Kursiyerler kurs boyunca günlük 77,7 TL cep harçlığı alacak ve kurs bitiminde kursiyerlerin en az yarısı 6 ay boyunca istihdam edilecekler.

Fides Tekstil Müdürü Köksal KIRBIYIK imzalan protokol ve yapılan işbirliği nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretinden ötürü BARATA ’ya teşekkür etti..