Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü 81 İl arasında Türkiye birincisi oldu

Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü 2018 yılının ilk 9 aylık döneminde istihdam hedeflerini yüzde 108 oranında gerçekleştirerek 81 il arasında birinci olmayı başardı.

İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata düzenlediği basın toplantısında İŞKUR tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verirken yılın ilk 8 ayında iş istihdamı konusunda yüzde 108 oranında bir başarı elde ederek 81 il arasından birinci olduklarını söyledi. Barata, “ 2018 yılının ilk 9 aylık döneminde ilimiz istihdam hedeflerin doğrultusunda istihdam hedeflerimizi yüzde 108 oranında gerçekleştirerek 81 il arasından birinciliği elde ettik. 39 engelli veya eski hükümlü vatandaşımıza kendi işini kurma fırsatı sağlayarak yapmış oldukları projeye göre kişi başı 39 bin TL, toplamda 1 milyon 336 bin 450 liralık ödeme gerçekleştirdik. Bin 69 vatandaşımızı meslek edindirme kursundan yararlandırarak ev ekonomisine katkı sağlamasını sağladık. 3 bin 316 vatandaşımıza işsizlik maaşı olarak toplamda 19 milyon 289 bin 885 lira ödeme yaptık” dedi.