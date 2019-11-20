Nevşehir İş Dünyası, Kayseri'de Bölge İstişare Toplantısına Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nunda katıldığı İlgili toplantıya, Nevşehir'den; Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis

Başkanı Mehmet Havalı, Genel Sekreter Uğur Aydoğan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili M.Ali Öbekli, Genel Sekreter İ.Hakkı Aydoğan, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Yonetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, TOBB Kadın Girişimciler Bölge Başkanı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'da Kadın Girişimciler İcra kurulu başkanı Gülper Gündüz Yassı, NTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Vergiveren ile birlikte İç Anadolu Bölgesi Borsa/Oda Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Genel Sekreterler hazır bulundu. Toplantıya katılan bölge oda/borsa başkanlarına, TOBB’un çalışmaları ve Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlar yapıldı.​

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İç Anadolu Bölgesi Oda/Borsa İstişare toplantısında yaptığı konuşmasına, kadın girişimcilerin Dünya Kadın Girişimciler Günü’nü kutlayarak başladı.

Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’tan girişimciler ve OSB başkanlarıyla bir arada olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “İçinde bulunduğumuz bu bölge, imkansızlıklar içinde imkansızı başaran insanların olduğu bir bölgedir. Geçmişte bu illerimizin durumunu hepiniz çok iyi bilirsiniz. Bugün geldiğimiz noktada bu iller; Türkiye’nin önemli tarih-kültür, tarım-hayvancılık, sanayi, turizm ve eğitim kentleri haline geldiler. İllerimizdeki bu dönüşüme öncülük eden Oda-Borsalarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi illerimizi gelecek hedeflerine taşımak için çalışmak zorundayız, üyelerimize yol göstermek, önünü açmak zorundayız. Bunun için son dönemde sizlerin talepleriyle birçok düzenlemenin hayata geçmesini sağladık. Şimdi de istişare toplantımızda bunları ele alacağız” şeklinde konuştu.

Toplantının açılışında Dünya Kadın Girişimciler Günü nedeniyle pasta kesildi. Ayrıca toplantıda Hisarcıklıoğlu'nun doğum günü kutlanarak, pasta kesildi.