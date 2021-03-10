Nevşehir'in Yükselen Yıldızı Seandos Otel

Açılalı kısa bir süre olmasına rağmen Nevşehir'de otelcilik anlamında ses getiren ve Nevşehir'in yükselen yıldızı olan Seandos Otel; kaliteli hizmet anlayışı, yeni normale uygun odaları ve güler yüzlü çalışanlarıyla Nevşehir'de fark yarattı.

Bir otelden ziyade yuva konseptiyle düzenlenen işletmemizde tek amacımız misafirlerimizin mutlu bir şekilde konaklamalarıdır.

Otelimiz merkezi konumdadır ve kültür mirası olan Kapadokya'nın her yerine ulaşım rahatlığındadır.

Şehrimize yapılan istihdamlar ile adından söz ettiren Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, Seandos Otel ile Nevşehir’de istihdam sağlamaya devam ediyor, birçok insana ekmek kapısı açıyor.

Sizler de Kapadokya'nın merkezinde bir yuva sıcaklığı için Seandos'u tercih edin!