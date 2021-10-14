Nevşehir'in yöresel ürünleri YÖREX Fuarında tanıtılacak

Nevşehir’in Yöresel Ürünleri, bu yıl 11.'si 20-24 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenecek olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda tanıtılacak.

Her yıl “Sizin oraların nesi meşhur” sloganı ile Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ürünlerin tanıtımında büyük rol oynayan YÖREX fuarı, 2021 yılında da 20-24 Ekim tarihleri arasında Antalya’da yöresel ürünlerin merkezi olacak.

“NEVŞEHİR İŞLETMELERİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İMKAN”

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Ürgüp Ticaret Odası’nın ortaklaşa katılımı ile ilimiz yöresel ürünlerinin ve turizm değerlerinin tanıtımı gerçekleşecek olan Yörex fuarı için açıklamada bulunan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, YÖREX Fuarının yöresel ürünler alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri olduğunu ve burada ürün tanıtımı ve ikili iş görüşmelerinin Nevşehir ve iş dünyası için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Salaş; “TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyük önem verdiği ve her yıl bizzati olarak katılım sağladığı YÖREX ülke genelinde yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve büyük iş bağlantılarının sağlandığı çok önemli bir platform haline geldi. NTB olarak bizde YÖREX’e her sene olduğu gibi bu sene de NTSO ve Ürgüp TSO ile birlikte katılım sağlayacağız. Nevşehir olarak açacağımız stantta başta Coğrafi Tescilli Ürünlerimiz olmak üzere yöresel ürünlerimizin değerini artırmaya ve Kapadokya'mızın da tanıtımına gayret göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.