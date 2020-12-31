'Nevşehir'in en az 300 Milyon TL'si hortumlandığını biliyoruz'

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Ömer Ay, "Nevşehir belediyesinde önceki döneme ait 4 çalışanın aşırı zenginleşme ve mal edinme nedeniyle yargılanmaya başladıkları malumlarınızdır. Biz önceki basın açıklamamızda belediye de bu soruşturmanın yeterli olmayacağını, önceki döneme ait çok sayıda yolsuzluğun olduğunu dile getirmiştik. Nevşehir'de imar değişikliği yapılarak imar izni verilen pek çok yer vardır. İmara açılan park yerleri ve arsa satışları var. İhale ile yapılan arsa satışlarının tamamı değerlerinin altında satışa sunulmuştur. Çöp konteyneri ihalesi, Pazar yeri ihalesi, taş döşeme ihaleleri olmak üzere hiç bir ihale şeffaf bir şekilde yapılmamıştır. Rekabet şartları oluşturularak yapılmamıştır. Bir kelam firmasına belediye bütçesinden 1.5 Milyon TL, sokak hayvanlarını toplama işi için 3 Milyon TL ödenmiştir. Ve bunlardan ciddi bir hizmet alınmaksızın bu paralar ödenmiştir. Külliye'ye belediye bütçesinden 20 Milyon TL ödendiği gösterilmektedir. Halbuki Külliyenin parasının Nevşehir halkından toplandığı da biliniyor. Külliye için halktan ne kadar para toplandığı, ne kadar harcama yapıldığı ve akıbetinin ne olacağı tüm Nevşehirliler tarafından merak edilmektedir. Bu konuda Külliye yönetiminden de bir açıklama bekliyoruz. Nissara AVM konusu da tam bir trajedidir. İnşaat Duygu Mühendisliğe verilmiş. Proje tadilatına başvurular ve daha sonra imar affına başvurularak aftan yararlanılır. Böylece bu bina Nevşehir'in kalbine çirkin bir yapı olarak yerleştirilir. Bu şirketin sahibinin adı İsmail Doğan'dır. Bi kişi Cengiz İnşaatın taşeronluğunu yapmaktadır. Kırşehir Şeker Fabrikasını da aynı kişinin aldığını biliyoruz. Bu fabrikaya genel müdür olarak atanan Yavuz Erence'nin de Binali Yıldırım'ın yeğeni olduğu biliniyor. Burasının kaça satıldığı ve ne gibi pazarlıkların döndüğü ise bilinmiyor. Bu AVM ve Otelin sahibi hepimize küfreden Mehmet Cengiz midir acaba?. Çok kirli pazarlıkların yapıldığı ve masum Nevşehir halkının haklarının yenildiği bu işlerin açığa çıkarılması Sayın mülkiye müfettişinin üzerine yüklenmiş vicdani bir sorumluluktur. Sayın müfettişin bu kirli pazarlıkları ortaya çıkaracağını umutla bekliyoruz. Nevşehir'in en az 300 Milyon TL'snin hortumlandığı tarafımızdan bilinmektedir ve bunun hesabı er geç sorulacaktır" dedi.