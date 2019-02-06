Nevşehir'in Belde ve Köylerinin 2018 Nüfus Sayımı Sonuçları

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu
Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.
Nevşehir nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 298 bin 339 oldu
NEVŞEHİR NÜFUS SAYIM SONUÇLARI
|Nevşehir(Acıgöl/Acıgöl Bel./Bahçeli Mah.)-60466
|1123
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Acıgöl Bel./Çayırlık Mah.)-60468
|924
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Acıgöl Bel./Cumhuriyet Mah.)-60467
|1983
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Acıgöl Bel./Yukarı Mah.)-60469
|1818
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Acıgöl Bel.)-3224
|5848
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Ağıllı Köy.)-25032
|759
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Bağlıca Köy.)-25033
|94
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Çullar Köy.)-25034
|135
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/İnallı Köy.)-25035
|947
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Karacaören Köy.)-25036
|2466
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Karapınar Bel./Bahçeli Evler Mah.)-60472
|2204
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Karapınar Bel./Mustafapaşa Mah.)-60473
|711
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Karapınar Bel.)-3231
|2915
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Kozluca Köy.)-25038
|404
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Kurugöl Köy.)-25039
|945
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Tatların Bel./Ballık Mah.)-60476
|1810
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Tatların Bel./Kale Mah.)-60477
|438
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Tatların Bel.)-3233
|2248
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Tepeköy Köy.)-25041
|918
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Topaç Köy.)-25042
|1377
|Kişi
|Nevşehir(Acıgöl/Yuva Köy.)-25043
|505
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Akarca Köy.)-25059
|1184
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Aktepe Köy.)-25045
|57
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Altıpınar Köy.)-25049
|212
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Alaaddin Mah.)-60478
|784
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Bahçelievler Mah.)-60479
|3929
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Cumhuriyet Mah.)-60482
|2795
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Karaseki Mah.)-100425
|2656
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Orta Mah.)-60483
|386
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Yeni Mah.)-60484
|1198
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Yukarı Mah.)-60485
|1734
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Avanos Bel.)-3229
|13482
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Bozca Köy.)-25046
|657
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Büyükayhan Köy.)-25050
|692
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Çalış Bel./Aşağı Mah.)-60503
|929
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Çalış Bel./Orta Mah.)-60504
|484
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Çalış Bel./Yukarı Mah.)-60505
|510
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Çalış Bel.)-3240
|1923
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Çavuşin Köy.)-25047
|605
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Göynük Köy.)-25051
|1140
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/İğdelikışla Köy.)-25052
|333
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Kalaba Bel./50.Yıl Mah.)-60509
|833
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Kalaba Bel./Hürriyet Mah.)-60506
|1419
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Kalaba Bel./Karayusuf Mah.)-60507
|773
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Kalaba Bel./Yeni Mah.)-60508
|1413
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Kalaba Bel.)-3241
|4438
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Karacauşağı Köy.)-25053
|139
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Küçükayhan Köy.)-25055
|486
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Kuyulukışla Köy.)-25054
|70
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Mahmat Köy.)-25057
|1225
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Özkonak Bel./Camicedit Mah.)-60486
|1106
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Özkonak Bel./Cami-Kebir Mah.)-60487
|1299
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Özkonak Bel./Orta Mah.)-60488
|1077
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Özkonak Bel.)-3234
|3482
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Paşalı Köy.)-25062
|407
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Sarılar Köy.)-25056
|750
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Topaklı Köy.)-25058
|1207
|Kişi
|Nevşehir(Avanos/Üçkuyu Köy.)-25063
|129
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Çakıllı Köy.)-25065
|1116
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Baş Mah.)-60510
|1590
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Bayramlı Mah.)-60511
|1638
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Cumhuriyet Mah.)-60512
|515
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Demirci Mah.)-60513
|1291
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Esentepe Mah.)-197251
|1802
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Fatih Mah.)-198193
|1286
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Namık Kemal Mah.)-198195
|1589
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Yeni Mah.)-198191
|1078
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel.)-3223
|10789
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Doğala Köy.)-25066
|748
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Güneyce Köy.)-25067
|220
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Kuyulutatlar Köy.)-25068
|1141
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Özlüce Köy.)-25069
|964
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Suvermez Köy.)-25070
|1627
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Til Köy.)-25071
|575
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Yazıhüyük Bel./Bozkır Mah.)-60516
|1979
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Yazıhüyük Bel./Polatkan Mah.)-60517
|1627
|Kişi
|Nevşehir(Derinkuyu/Yazıhüyük Bel.)-3243
|3606
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Abuuşağı Köy.)-25074
|968
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Alemli Köy.)-25075
|41
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Alkan Köy.)-25076
|178
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Bölükören Köy.)-25077
|200
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Civelek Köy.)-25078
|269
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Dadağı Köy.)-25079
|158
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Eğrikuyu Köy.)-25080
|177
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Emmiler Köy.)-25081
|335
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Eskiyaylacık Köy.)-25082
|364
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Fakıuşağı Köy.)-25083
|267
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gökçetoprak Köy.)-25084
|343
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülpınar Köy.)-25085
|265
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Açıksaray Mah.)-140316
|578
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Çalışanlar Mah.)-60519
|1566
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Çayır Mah.)-60520
|504
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Cumhuriyet Mah.)-60518
|256
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Erol Ünlüsoy Mah.)-60524
|1179
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Fatih Mah.)-60521
|2124
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Karacaşar Mah.)-140909
|1830
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Karavezir Mah.)-60522
|1784
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Oruçreis Mah.)-60523
|974
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Tuzköyü Mah.)-140911
|1245
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel.)-3227
|12040
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gümüşkent Köy.)-25100
|566
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Gümüşyazı Köy.)-25086
|174
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Hacıhalilli Köy.)-25087
|274
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Hacılar Köy.)-25101
|172
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Hamzalı Köy.)-25088
|102
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Karahüyük Köy.)-25102
|45
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Kızılkaya Köy.)-25090
|290
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Oğulkaya Köy.)-25091
|140
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Ovaören Köy.)-25092
|646
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Şahinler Köy.)-25103
|402
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Terlemez Köy.)-25093
|904
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Yakatarla Köy.)-25095
|230
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Yalıntaş Köy.)-25096
|275
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Yamalı Köy.)-25097
|67
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Yeniyaylacık Köy.)-25098
|594
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Yeşilli Köy.)-25104
|238
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Yeşilöz Köy.)-25099
|519
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Yeşilyurt Köy.)-25105
|254
|Kişi
|Nevşehir(Gülşehir/Yüksekli Köy.)-25106
|274
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Akçataş Köy.)-25108
|101
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Anapınar Köy.)-25109
|67
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Aşağıbarak Köy.)-25110
|259
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Aşıklar Köy.)-25111
|80
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Avuç Köy.)-25112
|272
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Başköy Köy.)-25113
|186
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Belbarak Köy.)-25114
|213
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Büyükburunağıl Köy.)-25115
|323
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Büyükkışla Köy.)-25116
|178
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Çiğdem Köy.)-25117
|149
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Çivril Köy.)-25118
|46
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Hacıbektaş Bel./Bala Mah.)-60540
|1806
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Hacıbektaş Bel./Savat Mah.)-60541
|1439
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Hacıbektaş Bel./Zir Mah.)-60542
|1868
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Hacıbektaş Bel.)-3226
|5113
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Hasanlar Köy.)-25119
|242
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Hıdırlar Köy.)-25120
|118
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Hırkatepesidelik Köy.)-25134
|123
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/İlicek Köy.)-25121
|220
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Karaburç Köy.)-25122
|133
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Karaburna Köy.)-25123
|1115
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Karaova Köy.)-25124
|115
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Kayaaltı Köy.)-25125
|548
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Kayı Köy.)-25126
|51
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Killik Köy.)-25129
|89
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Kisecik Köy.)-25127
|77
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Kızılağıl Köy.)-25128
|601
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Köşektaş Köy.)-25130
|362
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Kütükçü Köy.)-25131
|62
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Mikail Köy.)-25132
|81
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Sadık Köy.)-25133
|206
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Yenice Köy.)-25135
|162
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Yeniyapan Köy.)-25136
|128
|Kişi
|Nevşehir(Hacıbektaş/Yurtyeri Köy.)-25137
|67
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Abdi Köy.)-25139
|177
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Akpınar Köy.)-25140
|432
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Aylı Köy.)-25141
|57
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Belekli Köy.)-25142
|163
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Boğaziçi Köy.)-25143
|206
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Büyükyağlı Köy.)-25144
|60
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Cağşak Köy.)-25145
|101
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Çayiçi Köy.)-25146
|915
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Dörtyol Köy.)-25148
|235
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Doyduk Köy.)-25147
|92
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Gerce Köy.)-25149
|119
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Hacıfakılı Köy.)-25150
|50
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Hızıruşağı Köy.)-25162
|30
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/İmran Köy.)-25151
|98
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kalecik Köy.)-25152
|430
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kanlıca Köy.)-25153
|496
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kapaklı Köy.)-25154
|62
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Karahasanlı Köy.)-25161
|1050
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Karasenir Köy.)-25155
|611
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kaşkışla Köy.)-25156
|50
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Altunsu Mah.)-60547
|1170
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Bağlıca Mah.)-60553
|1072
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Bahçelievler Mah.)-60548
|1233
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Buruncuk Mah.)-60552
|233
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Emek Mah.)-60549
|1167
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Hamamorta Mah.)-60554
|391
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Hoca Ahmet Yesevi Mah.)-60550
|1313
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Kızılkoyunlu Mah.)-60555
|158
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Yabanlı Mah.)-60556
|46
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Yeni Mah.)-60551
|725
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel.)-3222
|7508
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Küçükyağlı Köy.)-25158
|10
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Küllüce Köy.)-25163
|165
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Kuruağıl Köy.)-25157
|83
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Merdanali Köy.)-25159
|19
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Özce Köy.)-25164
|87
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Taşlıhüyük Köy.)-25160
|127
|Kişi
|Nevşehir(Kozaklı/Yassıca Köy.)-25165
|137
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Alacaşar Köy.)-25014
|1002
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Balcın Köy.)-25015
|222
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Basansarnıç Köy.)-25016
|298
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Boğaz Köy.)-25017
|1258
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Çardak Köy.)-25018
|1967
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Çat Bel./15 Temmuz Mah.)-60443
|758
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Çat Bel./Cumhuriyet Mah.)-60441
|759
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Çat Bel./İstiklal Mah.)-60442
|683
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Çat Bel.)-3266
|2200
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Çiftlikköy Köy.)-25020
|482
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Göre Bel./Afetevleri Mah.)-60444
|1425
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Göre Bel./Kasapoğlu Mah.)-60445
|936
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Göre Bel.)-3264
|2361
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Göreme Bel./Aydınlı-Orta Mah.)-60450
|964
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Göreme Bel./İsali-Gaferli-Avcılar Mah.)-60449
|1395
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Göreme Bel.)-3263
|2359
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Güvercinlik Köy.)-25023
|536
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/İcik Köy.)-25024
|1599
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Kavak Bel./Aşağı Mah.)-60451
|1475
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Kavak Bel./Yukarı Mah.)-60452
|1204
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Kavak Bel.)-3262
|2679
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Kaymaklı Bel./Bekirağa Mah.)-60453
|1111
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Kaymaklı Bel./Camikebir Mah.)-60454
|2804
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Kaymaklı Bel./Hatipoğlu Mah.)-60455
|538
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Kaymaklı Bel.)-3261
|4453
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nar Bel./Aşağı Mah.)-60456
|903
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nar Bel./Baş Mah.)-60457
|1550
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nar Bel./Orta Mah.)-140322
|598
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nar Bel./Yeni Mah.)-140320
|1468
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nar Bel.)-3260
|4519
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./15 Temmuz Mah.)-60433
|11253
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./2000 Evler Mah.)-60439
|16547
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./20 Temmuz Mah.)-60438
|1922
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./350 Evler Mah.)-60440
|4112
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Bahçelievler Mah.)-60412
|1967
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Bekdik Mah.)-200347
|9468
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Camicedit Mah.)-60415
|390
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Cevher Dudayev Mah.)-60416
|10858
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Emek Mah.)-60419
|3607
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Esentepe Mah.)-60420
|6799
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Fatih Sultan Mehmet Mah.)-60411
|1921
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Güzelyurt Mah.)-60422
|17408
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Hacırüştü Mah.)-60423
|765
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Herikli Mah.)-60424
|655
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./İbrahimpaşa Mah.)-60425
|2589
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Kapucubaşı Mah.)-60426
|1288
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Karasoku Mah.)-60427
|1107
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Kıratlıoğlu Mah.)-60429
|3236
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./M.Akif Ersoy Mah.)-60430
|6068
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Raşitbey Mah.)-60434
|292
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Sümer Mah.)-60435
|4996
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Yeni Mah.)-60437
|2850
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel.)-3228
|110098
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Özyayla Köy.)-25028
|1165
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Sulusaray Bel./Cumhuriyet Mah.)-60460
|1033
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Sulusaray Bel./Sultan Aladdin Mah.)-60461
|365
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Sulusaray Bel./Yeni Mah.)-60462
|694
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Sulusaray Bel.)-3259
|2092
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Uçhisar Bel./Aşağı Mah.)-60463
|793
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Uçhisar Bel./Tekelli Mah.)-60464
|427
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Uçhisar Bel./Yukarı Mah.)-60465
|2684
|Kişi
|Nevşehir(Merkez/Uçhisar Bel.)-3258
|3904
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Akçaören Köy.)-49321
|339
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Akköy Köy.)-25167
|135
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ayvalı Köy.)-25169
|608
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Bahçeli Köy.)-25170
|457
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Başdere Köy.)-25171
|1046
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Boyalı Köy.)-25172
|80
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Cemil Köy.)-25173
|227
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Çökek Köy.)-25174
|286
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Demirtaş Köy.)-25175
|77
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/İbrahimpaşa Köy.)-25176
|657
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/İltaş Köy.)-25177
|74
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Karacaören Köy.)-25178
|153
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Karain Köy.)-25179
|156
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Karakaya Köy.)-25180
|291
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Karlık Köy.)-25181
|218
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Mazı Köy.)-25182
|1167
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Mustafapaşa Köy.)-25183
|1301
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ortahisar Bel./Bahçelievler Mah.)-60603
|979
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ortahisar Bel./Esentepe Mah.)-60605
|803
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ortahisar Bel./Eski Mah.)-60602
|828
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ortahisar Bel./Yeni Mah.)-60604
|540
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ortahisar Bel.)-3265
|3150
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Şahinefendi Köy.)-25187
|513
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Sarıhıdır Köy.)-25185
|424
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Sofular Köy.)-25186
|434
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Taşkınpaşa Köy.)-25188
|432
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ulaşlı Köy.)-25189
|576
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./15 Temmuz Mah.)-183324
|1952
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Aksalur Ağcaşar Mah.)-60590
|354
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Aksalur Salur Mah.)-60592
|517
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Bahçelievler Mah.)-60589
|2589
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Cumhuriyet Mah.)-60584
|1217
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Duayeri Mah.)-60574
|2484
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Evka Mah.)-60577
|2836
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Fatih Mah.)-60578
|3008
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Kavaklıönü Mah.)-60581
|6472
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Temenni Mah.)-60586
|807
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel.)-3225
|22236
|Kişi
|Nevşehir(Ürgüp/Yeşilöz Köy.)-25190
|315
|Kişi