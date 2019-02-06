Nevşehir'in Belde ve Köylerinin 2018 Nüfus Sayımı Sonuçları

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

Nevşehir nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 298 bin 339 oldu

NEVŞEHİR NÜFUS SAYIM SONUÇLARI

Nevşehir(Acıgöl/Acıgöl Bel./Bahçeli Mah.)-60466 1123 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Acıgöl Bel./Çayırlık Mah.)-60468 924 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Acıgöl Bel./Cumhuriyet Mah.)-60467 1983 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Acıgöl Bel./Yukarı Mah.)-60469 1818 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Acıgöl Bel.)-3224 5848 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Ağıllı Köy.)-25032 759 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Bağlıca Köy.)-25033 94 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Çullar Köy.)-25034 135 Kişi Nevşehir(Acıgöl/İnallı Köy.)-25035 947 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Karacaören Köy.)-25036 2466 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Karapınar Bel./Bahçeli Evler Mah.)-60472 2204 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Karapınar Bel./Mustafapaşa Mah.)-60473 711 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Karapınar Bel.)-3231 2915 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Kozluca Köy.)-25038 404 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Kurugöl Köy.)-25039 945 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Tatların Bel./Ballık Mah.)-60476 1810 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Tatların Bel./Kale Mah.)-60477 438 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Tatların Bel.)-3233 2248 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Tepeköy Köy.)-25041 918 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Topaç Köy.)-25042 1377 Kişi Nevşehir(Acıgöl/Yuva Köy.)-25043 505 Kişi Nevşehir(Avanos/Akarca Köy.)-25059 1184 Kişi Nevşehir(Avanos/Aktepe Köy.)-25045 57 Kişi Nevşehir(Avanos/Altıpınar Köy.)-25049 212 Kişi Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Alaaddin Mah.)-60478 784 Kişi Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Bahçelievler Mah.)-60479 3929 Kişi Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Cumhuriyet Mah.)-60482 2795 Kişi Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Karaseki Mah.)-100425 2656 Kişi Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Orta Mah.)-60483 386 Kişi Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Yeni Mah.)-60484 1198 Kişi Nevşehir(Avanos/Avanos Bel./Yukarı Mah.)-60485 1734 Kişi Nevşehir(Avanos/Avanos Bel.)-3229 13482 Kişi Nevşehir(Avanos/Bozca Köy.)-25046 657 Kişi Nevşehir(Avanos/Büyükayhan Köy.)-25050 692 Kişi Nevşehir(Avanos/Çalış Bel./Aşağı Mah.)-60503 929 Kişi Nevşehir(Avanos/Çalış Bel./Orta Mah.)-60504 484 Kişi Nevşehir(Avanos/Çalış Bel./Yukarı Mah.)-60505 510 Kişi Nevşehir(Avanos/Çalış Bel.)-3240 1923 Kişi Nevşehir(Avanos/Çavuşin Köy.)-25047 605 Kişi Nevşehir(Avanos/Göynük Köy.)-25051 1140 Kişi Nevşehir(Avanos/İğdelikışla Köy.)-25052 333 Kişi Nevşehir(Avanos/Kalaba Bel./50.Yıl Mah.)-60509 833 Kişi Nevşehir(Avanos/Kalaba Bel./Hürriyet Mah.)-60506 1419 Kişi Nevşehir(Avanos/Kalaba Bel./Karayusuf Mah.)-60507 773 Kişi Nevşehir(Avanos/Kalaba Bel./Yeni Mah.)-60508 1413 Kişi Nevşehir(Avanos/Kalaba Bel.)-3241 4438 Kişi Nevşehir(Avanos/Karacauşağı Köy.)-25053 139 Kişi Nevşehir(Avanos/Küçükayhan Köy.)-25055 486 Kişi Nevşehir(Avanos/Kuyulukışla Köy.)-25054 70 Kişi Nevşehir(Avanos/Mahmat Köy.)-25057 1225 Kişi Nevşehir(Avanos/Özkonak Bel./Camicedit Mah.)-60486 1106 Kişi Nevşehir(Avanos/Özkonak Bel./Cami-Kebir Mah.)-60487 1299 Kişi Nevşehir(Avanos/Özkonak Bel./Orta Mah.)-60488 1077 Kişi Nevşehir(Avanos/Özkonak Bel.)-3234 3482 Kişi Nevşehir(Avanos/Paşalı Köy.)-25062 407 Kişi Nevşehir(Avanos/Sarılar Köy.)-25056 750 Kişi Nevşehir(Avanos/Topaklı Köy.)-25058 1207 Kişi Nevşehir(Avanos/Üçkuyu Köy.)-25063 129 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Çakıllı Köy.)-25065 1116 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Baş Mah.)-60510 1590 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Bayramlı Mah.)-60511 1638 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Cumhuriyet Mah.)-60512 515 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Demirci Mah.)-60513 1291 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Esentepe Mah.)-197251 1802 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Fatih Mah.)-198193 1286 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Namık Kemal Mah.)-198195 1589 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel./Yeni Mah.)-198191 1078 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Derinkuyu Bel.)-3223 10789 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Doğala Köy.)-25066 748 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Güneyce Köy.)-25067 220 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Kuyulutatlar Köy.)-25068 1141 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Özlüce Köy.)-25069 964 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Suvermez Köy.)-25070 1627 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Til Köy.)-25071 575 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Yazıhüyük Bel./Bozkır Mah.)-60516 1979 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Yazıhüyük Bel./Polatkan Mah.)-60517 1627 Kişi Nevşehir(Derinkuyu/Yazıhüyük Bel.)-3243 3606 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Abuuşağı Köy.)-25074 968 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Alemli Köy.)-25075 41 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Alkan Köy.)-25076 178 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Bölükören Köy.)-25077 200 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Civelek Köy.)-25078 269 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Dadağı Köy.)-25079 158 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Eğrikuyu Köy.)-25080 177 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Emmiler Köy.)-25081 335 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Eskiyaylacık Köy.)-25082 364 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Fakıuşağı Köy.)-25083 267 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gökçetoprak Köy.)-25084 343 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülpınar Köy.)-25085 265 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Açıksaray Mah.)-140316 578 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Çalışanlar Mah.)-60519 1566 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Çayır Mah.)-60520 504 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Cumhuriyet Mah.)-60518 256 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Erol Ünlüsoy Mah.)-60524 1179 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Fatih Mah.)-60521 2124 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Karacaşar Mah.)-140909 1830 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Karavezir Mah.)-60522 1784 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Oruçreis Mah.)-60523 974 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel./Tuzköyü Mah.)-140911 1245 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gülşehir Bel.)-3227 12040 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gümüşkent Köy.)-25100 566 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Gümüşyazı Köy.)-25086 174 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Hacıhalilli Köy.)-25087 274 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Hacılar Köy.)-25101 172 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Hamzalı Köy.)-25088 102 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Karahüyük Köy.)-25102 45 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Kızılkaya Köy.)-25090 290 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Oğulkaya Köy.)-25091 140 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Ovaören Köy.)-25092 646 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Şahinler Köy.)-25103 402 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Terlemez Köy.)-25093 904 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Yakatarla Köy.)-25095 230 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Yalıntaş Köy.)-25096 275 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Yamalı Köy.)-25097 67 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Yeniyaylacık Köy.)-25098 594 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Yeşilli Köy.)-25104 238 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Yeşilöz Köy.)-25099 519 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Yeşilyurt Köy.)-25105 254 Kişi Nevşehir(Gülşehir/Yüksekli Köy.)-25106 274 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Akçataş Köy.)-25108 101 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Anapınar Köy.)-25109 67 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Aşağıbarak Köy.)-25110 259 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Aşıklar Köy.)-25111 80 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Avuç Köy.)-25112 272 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Başköy Köy.)-25113 186 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Belbarak Köy.)-25114 213 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Büyükburunağıl Köy.)-25115 323 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Büyükkışla Köy.)-25116 178 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Çiğdem Köy.)-25117 149 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Çivril Köy.)-25118 46 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Hacıbektaş Bel./Bala Mah.)-60540 1806 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Hacıbektaş Bel./Savat Mah.)-60541 1439 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Hacıbektaş Bel./Zir Mah.)-60542 1868 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Hacıbektaş Bel.)-3226 5113 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Hasanlar Köy.)-25119 242 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Hıdırlar Köy.)-25120 118 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Hırkatepesidelik Köy.)-25134 123 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/İlicek Köy.)-25121 220 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Karaburç Köy.)-25122 133 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Karaburna Köy.)-25123 1115 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Karaova Köy.)-25124 115 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Kayaaltı Köy.)-25125 548 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Kayı Köy.)-25126 51 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Killik Köy.)-25129 89 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Kisecik Köy.)-25127 77 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Kızılağıl Köy.)-25128 601 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Köşektaş Köy.)-25130 362 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Kütükçü Köy.)-25131 62 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Mikail Köy.)-25132 81 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Sadık Köy.)-25133 206 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Yenice Köy.)-25135 162 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Yeniyapan Köy.)-25136 128 Kişi Nevşehir(Hacıbektaş/Yurtyeri Köy.)-25137 67 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Abdi Köy.)-25139 177 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Akpınar Köy.)-25140 432 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Aylı Köy.)-25141 57 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Belekli Köy.)-25142 163 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Boğaziçi Köy.)-25143 206 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Büyükyağlı Köy.)-25144 60 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Cağşak Köy.)-25145 101 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Çayiçi Köy.)-25146 915 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Dörtyol Köy.)-25148 235 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Doyduk Köy.)-25147 92 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Gerce Köy.)-25149 119 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Hacıfakılı Köy.)-25150 50 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Hızıruşağı Köy.)-25162 30 Kişi Nevşehir(Kozaklı/İmran Köy.)-25151 98 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kalecik Köy.)-25152 430 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kanlıca Köy.)-25153 496 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kapaklı Köy.)-25154 62 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Karahasanlı Köy.)-25161 1050 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Karasenir Köy.)-25155 611 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kaşkışla Köy.)-25156 50 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Altunsu Mah.)-60547 1170 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Bağlıca Mah.)-60553 1072 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Bahçelievler Mah.)-60548 1233 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Buruncuk Mah.)-60552 233 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Emek Mah.)-60549 1167 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Hamamorta Mah.)-60554 391 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Hoca Ahmet Yesevi Mah.)-60550 1313 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Kızılkoyunlu Mah.)-60555 158 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Yabanlı Mah.)-60556 46 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel./Yeni Mah.)-60551 725 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kozaklı Bel.)-3222 7508 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Küçükyağlı Köy.)-25158 10 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Küllüce Köy.)-25163 165 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Kuruağıl Köy.)-25157 83 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Merdanali Köy.)-25159 19 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Özce Köy.)-25164 87 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Taşlıhüyük Köy.)-25160 127 Kişi Nevşehir(Kozaklı/Yassıca Köy.)-25165 137 Kişi Nevşehir(Merkez/Alacaşar Köy.)-25014 1002 Kişi Nevşehir(Merkez/Balcın Köy.)-25015 222 Kişi Nevşehir(Merkez/Basansarnıç Köy.)-25016 298 Kişi Nevşehir(Merkez/Boğaz Köy.)-25017 1258 Kişi Nevşehir(Merkez/Çardak Köy.)-25018 1967 Kişi Nevşehir(Merkez/Çat Bel./15 Temmuz Mah.)-60443 758 Kişi Nevşehir(Merkez/Çat Bel./Cumhuriyet Mah.)-60441 759 Kişi Nevşehir(Merkez/Çat Bel./İstiklal Mah.)-60442 683 Kişi Nevşehir(Merkez/Çat Bel.)-3266 2200 Kişi Nevşehir(Merkez/Çiftlikköy Köy.)-25020 482 Kişi Nevşehir(Merkez/Göre Bel./Afetevleri Mah.)-60444 1425 Kişi Nevşehir(Merkez/Göre Bel./Kasapoğlu Mah.)-60445 936 Kişi Nevşehir(Merkez/Göre Bel.)-3264 2361 Kişi Nevşehir(Merkez/Göreme Bel./Aydınlı-Orta Mah.)-60450 964 Kişi Nevşehir(Merkez/Göreme Bel./İsali-Gaferli-Avcılar Mah.)-60449 1395 Kişi Nevşehir(Merkez/Göreme Bel.)-3263 2359 Kişi Nevşehir(Merkez/Güvercinlik Köy.)-25023 536 Kişi Nevşehir(Merkez/İcik Köy.)-25024 1599 Kişi Nevşehir(Merkez/Kavak Bel./Aşağı Mah.)-60451 1475 Kişi Nevşehir(Merkez/Kavak Bel./Yukarı Mah.)-60452 1204 Kişi Nevşehir(Merkez/Kavak Bel.)-3262 2679 Kişi Nevşehir(Merkez/Kaymaklı Bel./Bekirağa Mah.)-60453 1111 Kişi Nevşehir(Merkez/Kaymaklı Bel./Camikebir Mah.)-60454 2804 Kişi Nevşehir(Merkez/Kaymaklı Bel./Hatipoğlu Mah.)-60455 538 Kişi Nevşehir(Merkez/Kaymaklı Bel.)-3261 4453 Kişi Nevşehir(Merkez/Nar Bel./Aşağı Mah.)-60456 903 Kişi Nevşehir(Merkez/Nar Bel./Baş Mah.)-60457 1550 Kişi Nevşehir(Merkez/Nar Bel./Orta Mah.)-140322 598 Kişi Nevşehir(Merkez/Nar Bel./Yeni Mah.)-140320 1468 Kişi Nevşehir(Merkez/Nar Bel.)-3260 4519 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./15 Temmuz Mah.)-60433 11253 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./2000 Evler Mah.)-60439 16547 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./20 Temmuz Mah.)-60438 1922 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./350 Evler Mah.)-60440 4112 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Bahçelievler Mah.)-60412 1967 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Bekdik Mah.)-200347 9468 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Camicedit Mah.)-60415 390 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Cevher Dudayev Mah.)-60416 10858 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Emek Mah.)-60419 3607 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Esentepe Mah.)-60420 6799 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Fatih Sultan Mehmet Mah.)-60411 1921 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Güzelyurt Mah.)-60422 17408 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Hacırüştü Mah.)-60423 765 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Herikli Mah.)-60424 655 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./İbrahimpaşa Mah.)-60425 2589 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Kapucubaşı Mah.)-60426 1288 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Karasoku Mah.)-60427 1107 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Kıratlıoğlu Mah.)-60429 3236 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./M.Akif Ersoy Mah.)-60430 6068 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Raşitbey Mah.)-60434 292 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Sümer Mah.)-60435 4996 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel./Yeni Mah.)-60437 2850 Kişi Nevşehir(Merkez/Nevşehir Bel.)-3228 110098 Kişi Nevşehir(Merkez/Özyayla Köy.)-25028 1165 Kişi Nevşehir(Merkez/Sulusaray Bel./Cumhuriyet Mah.)-60460 1033 Kişi Nevşehir(Merkez/Sulusaray Bel./Sultan Aladdin Mah.)-60461 365 Kişi Nevşehir(Merkez/Sulusaray Bel./Yeni Mah.)-60462 694 Kişi Nevşehir(Merkez/Sulusaray Bel.)-3259 2092 Kişi Nevşehir(Merkez/Uçhisar Bel./Aşağı Mah.)-60463 793 Kişi Nevşehir(Merkez/Uçhisar Bel./Tekelli Mah.)-60464 427 Kişi Nevşehir(Merkez/Uçhisar Bel./Yukarı Mah.)-60465 2684 Kişi Nevşehir(Merkez/Uçhisar Bel.)-3258 3904 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Akçaören Köy.)-49321 339 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Akköy Köy.)-25167 135 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ayvalı Köy.)-25169 608 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Bahçeli Köy.)-25170 457 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Başdere Köy.)-25171 1046 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Boyalı Köy.)-25172 80 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Cemil Köy.)-25173 227 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Çökek Köy.)-25174 286 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Demirtaş Köy.)-25175 77 Kişi Nevşehir(Ürgüp/İbrahimpaşa Köy.)-25176 657 Kişi Nevşehir(Ürgüp/İltaş Köy.)-25177 74 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Karacaören Köy.)-25178 153 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Karain Köy.)-25179 156 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Karakaya Köy.)-25180 291 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Karlık Köy.)-25181 218 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Mazı Köy.)-25182 1167 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Mustafapaşa Köy.)-25183 1301 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ortahisar Bel./Bahçelievler Mah.)-60603 979 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ortahisar Bel./Esentepe Mah.)-60605 803 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ortahisar Bel./Eski Mah.)-60602 828 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ortahisar Bel./Yeni Mah.)-60604 540 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ortahisar Bel.)-3265 3150 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Şahinefendi Köy.)-25187 513 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Sarıhıdır Köy.)-25185 424 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Sofular Köy.)-25186 434 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Taşkınpaşa Köy.)-25188 432 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ulaşlı Köy.)-25189 576 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./15 Temmuz Mah.)-183324 1952 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Aksalur Ağcaşar Mah.)-60590 354 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Aksalur Salur Mah.)-60592 517 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Bahçelievler Mah.)-60589 2589 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Cumhuriyet Mah.)-60584 1217 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Duayeri Mah.)-60574 2484 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Evka Mah.)-60577 2836 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Fatih Mah.)-60578 3008 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Kavaklıönü Mah.)-60581 6472 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel./Temenni Mah.)-60586 807 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Ürgüp Bel.)-3225 22236 Kişi Nevşehir(Ürgüp/Yeşilöz Köy.)-25190 315 Kişi

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 08:51