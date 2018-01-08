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Nevşehir ilk 10’da

Tarama programı; kanser belirtileri ve hastalık olmadan önce kanseri saptamaya yönelik olarak yapılan muayene görüntüleme ve laboratuar işlemlerini içermekte.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:15
Nevşehir ilk 10’da
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Kanser belirtileri ve hastalık olmadan önce kanseri saptamaya yönelik olarak yapılan muayene görüntüleme ve laboratuar işlemlerini içermekte. Tarama faaliyetlerinin yapılması kanser var anlamına gelmez. Erken dönemde teşhis edilmesi durumunda tamamen iyileşme sağlanmakta, yan etkisi az olan ilaçlar ve girişimsel işlemler uygulanarak hastalık kontrol altına alınmakta. Başta hasta sağlığı olmak üzere tedavi ve maliyeti bakımından da tarama uygulaması faydalı bulunmakta.
Kanser Daire Başkanlığının Yürüttüğü Ulusal Toplum Tabanlı Kanser Tarama Programları kapsamında Nevşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde, Kanser Şube Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerinin gayretleriyle bu program yürütülmektedir. Mobil Kanser Tarama Aracının 2016 Yılında tarama programlarına başlamasıyla beraber her ay 8 ilçemizde ve bağlı kasaba ve köylerde düzenli olarak hizmet veriliyor.

Meme Kanseri, Rahim ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri taramalarında uygun yaş aralığındaki kimselere taramaları tamamen ücretsiz yapılarak, ev ev dolaşılarak aynı zamanda kanser farkındalık eğitimi veriliyor.

Mobil kanser tarama aracımızın hizmete geçmesiyle birlikte Nevşehir’de hedef nüfusa ulaşım kolaylaştığından taramalar artış göstererek Türkiye genelinde Nevşehir ilimiz her ay ilk on (10) da yer almaya başladı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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