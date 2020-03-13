Nevşehir İl Sağlık Müdürü’nün 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında; “Her şeyin başı sağlık” sözü sadece hastalıklara maruz kaldığımız zamanlarda akla gelmemesi gereken bir gerçektir. Sağlıklı olmak, mutlu ve huzurlu hayat sürmek için vazgeçilmez, her bireyin asla göz ardı edemeyeceği bir haktır. Sağlıklı toplumlar, sağlıklı insanlardan oluşur. Her insanın doğuştan kazandığı hakların başında yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirme hakkı yer almaktadır. Bunun gerçekleştirilmesinde de sağlık çalışanlarına büyük görevler düşmektedir. Fedakâr Sağlık çalışanlarımız, bu kutsal görevlerini yaparken büyük zorluklar ve güçlüklerle de karşılaşmaktadırlar. Ancak buna rağmen özverili bir şekilde insanları sağlığına kavuşturmaya devam etmekte, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla görevlerini icra etmektedirler. Sağlığımızı emanet ettiğimiz doktor ve tüm sağlık çalışanlarına vatandaşlar olarak bizler, saygılı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Ünlübay “Sağlıkla ilgili çalışmalar ve yatırımlar bugünün dünyasında ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtmaktadır. Bu noktadan hareketle sağlık alanında dünya standartlarını yakalamak, sahip olunan insan gücünün ve genç nüfusun sağlığını korumak, ülke olarak temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefe ulaşmada bize düşen görevi fazlasıyla yerine getiren tüm çalışanlarımızın titiz ve insanüstü gayretleri için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. İnsanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren bu sebeple fedakârca çalışan, bizlere; aralıksız, her an kendilerine ulaşabilme fırsatı sunan doktorlarımızın ve tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, saygılar sunarım.” dedi.