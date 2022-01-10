Nevşehir İl Sağlık Müdürü’nün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir.

Ülkemizin yerli ve milli üretimi olan Türksat 5B Uydumuzun uzayda yerini alması ile birlikte daha iyi bir iletişimle güçlenen demokrasisine, özgür ve öz güvenli siz değerli basın mensuplarımıza iletişim ve haberleşmede bir çok yenilik ve kolaylıklar sağlayacaktır.

Kamu oyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Her şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek Nevşehir'in kalkınmışlık düzeyine ve tanıtımına büyük katkı sağlayan ve kamu hizmetlerinin yürütümünde önemli katkıları olan tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, aileleriyle birlikte daha nice senelere sağlık, mutluluk ve başarılarla erişmelerini dilerim.

Dr. Rahim ÜNLÜBAY

İl Sağlık Müdürü