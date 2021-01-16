Nevşehir İl Özel İdaresi’nden çifte standart

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Nevşehir’de basına çifte standart uygulanması tepkilere neden oluyor.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’nun göreve başlamasının ardından Nevşehir’de görev yapan basın mensuplarına çifte standart uygulaması dikkatlerden kaçmıyor. Çat Belediye Başkanlığı görevinin ardından Yozgat’ta Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen, ardından da Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine başlatılan Kamil Duru’nun kentteki kendisine yakın bazı gazetecilere Özel İdare Genel Sekreterliğinin karla mücadelesini servis ettirirken İhlas Haber Ajansı’nı görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’nun bu tutumu karşısında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in herhangi bir işlem yapıp yapmayacağı merak konusu.