Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Kubar Esrarı ele geçirdi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen faaliyette;

20 Aralık 2021 tarihinde Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen faaliyette, M.G., A.D. ve E.N. isimli şahısların üzerinde ve aracında yapılan aramada (2,79) gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında Derinkuyu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan adli işlem başlatılmıştır.

24 Aralık 2021 tarihinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen faaliyette, C.Y. isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada (20,88) gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatılmış, şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.