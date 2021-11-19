Nevşehir İl Jandarma Komutanı Yakın'dan Borsa Başkanı Salaş'a Ziyaret

Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'a iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette, NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsanın kurumsal yapısı, yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı, kurumlar arası işbirliğinin önemi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın; "Nevşehir Kapadokya gibi önemli bir turizm değeri ile huzurlu bir kent, bu huzurun daha da artması adına teşkilat olarak görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Borsa Başkanı İbrahim Salaş'ta, iade-i ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Nevşehir'in tarımıyla, tarımsal ticaret hacmi ile, ekonomik yapısıyla her zaman tükettiğinden daha fazla üreten bir il olduğunu belirterek asayişle ilgili güvenlik kolu olan Jandarma teşkilatına sonsuz güvenleri olduğunu ifade etti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf, iyi dilek ve hayır temennileri ile son buldu.