Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay'dan Yeni Yıl Mesajı

Genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında hizmet anlayışı ile halkımızın can ve mal emniyetini sağlayan polisimizin vatandaşlarımızın yılbaşı kutlamalarını güven dolu ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak için, sorumluluk bölgemiz dahilinde bulunan alışveriş merkezleri, pazar yerleri, mağazalar ve çarşılar gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile ana arterlerde; kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı şehir içi ile şehir dışı kara yollarında ilgili gereken her türlü emniyet ve trafik tedbirleri alınmıştır.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü olarak hizmetin en iyisine layık siz değerli vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yılda da 24 saat görev başında olacağız.

Bu vesileyle, hizmet vermekten onur duyduğumuz ve gücümüzün ana kaynağını oluşturan Nevşehir halkımızın yeni yıllarını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde daha nice yıllara ulaşmalarını temenni ederim.

Mehmet ARTUNAY

Nevşehir İl Emniyet Müdürü