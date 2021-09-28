Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden NEVÜ Öğrencilerine ‘Hoş Geldin’ Standı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da NEVÜ girişine açtığı stant ile öğrencilere şehrimize ve üniversitemize hoş geldiniz dedi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü katkılarıyla açılan stantta görevli emniyet personeli, NEVÜ’ye yeni gelen ve eğitimine devam etmekte olan öğrencilere örgütlerin eleman kazanım yöntemleri, sosyal medya kullanımı ve narkotik maddelerin zararları ile ilgili uyarıcı broşür dağıttı.

Öğrencilere eğitim-öğretim dönemleri boyunca herhangi bir sorun ve taleplerinin olması halinde emniyet birimlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten ekipler, öğrencilere ve kendilerini bu heyecanlı ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan ailelerine kalem, kitap ayracı ile birlikte kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nün kendilerine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan oldukça memnun kaldıklarını belirten öğrenciler de, stantta görevli personele ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından NEVÜ girişine bugün kurulan "Hoş Geldin" ve bilgilendirme standı önümüzdeki günlerde de öğrencileri karşılamaya ve ikramlarda bulunmaya devam edecek