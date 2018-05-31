Nevşehir İHH yetimleri sevindiriyor

Nevşehir’de de yetimlere yönelik etkin çalışma yapan İHH Nevşehir Kadın Kolları ve Yetim Birimi Sorumlusu Sedef Öğütgen, yeryüzünün Ramazan bereketiyle şenlendiği günlerde, Nevşehir başta olmak üzere İslam dünyasındaki yetimlere sahip çıktıklarını, onları geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Nevşehir’de tüm ilçe, belde ve köylerde araştırma yaparak yetim çocukların tespiti için başlatılan çalışmanın sürdüğünü belirten Öğütgen, yetimlerin eğitim ve diğer gereksinim duyduğu ihtiyaçlarının İHH tarafından karşılandığını kaydetti.

Nevşehir’deki yetim çocukların moral ve motivasyonu için zaman zaman sosyal etkinlikler düzenlediklerini de anlatan Öğütgen, Kapadokya vadilerinde yürüyüş ve piknik, yarışmalar ile çeşitli eğlenceler düzenlendiğini ifade etti.

Bir yetime sponsor olma bedelinin aylık 100 TL olduğunu söyleyen Öğütgen, hayırseverlerin 3072’e “yetim” yazıp mesaj göndererek yetim çocuklara bayramlık kıyafet alımı için bağış yapabileceklerini bunun da bedelinin 120 TL olduğunu kaydetti.

Öğütgen, İHH İnsani Yardım Vakfı kuruluşundan itibaren öncelikli olarak yetimlere ve yetim ailelerine hizmet götürmüştür. Sponsor Destek Sistemi ile 53 ülke ve bölgede 90 bini aşkın yetime sürekli olarak destek vermekte, Yetim Dayanışma Günleri, Ramazan ve Kurban çalışmalarında ise 136 ülke ve bölgede yaklaşık 800 bin yetime dönemsel yardımlar sunmaktadır, biz Nevşehir'de dönemsel olarak 230 yetime düzenli olarak 110 yetime sponsor ödemesi yapıyoruz. Çocuklarımıza ve annelerimize farklı etkinlikler sosyal aktivitelerle düzenleyerek onların yanlarında olmaya gayret ediyoruz.

Bizler yetime sahip çıkmayı bir ibadet hükmünde değerlendiren bir dinin mensuplarıyız. Kuran-ı Kerim’de yirmiden fazla yerde yetimlere özel ilgi ve koruma gösterilmesi istenmiş, yetim hakları ayetler ile güvence altına alınmıştır. Bu yıl beşincisi icra edilecek olan Dünya Yetimler Günü’nde kamuoyunun dikkatini yetimlik gerçeğine çekmek ve yetim çocuklarımızı biraz olsun mutlu edebilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerde yetim yazıp 3072 ye göndererek veya 120 tl ile bir yetimin bayram sevinci olabilirsiniz” dedi.

İHH Nevşehir Hesap Numaraları:

Kuveyt Türk Nevşehir Şubesi

IBAN:TR 56 0020 5000 0101 9614 1000 01

Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi

IBAN: TR900001 0000 2872 1339 6550 01

PTT Hesap No:

12504701

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2018, 14:35