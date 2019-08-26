Nevşehir İçme Suyu Sorunu Yaşamayacak

Gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent bırakma hedefiyle altyapı ve çevre yatırımlarına ağırlık veren Nevşehir Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da büyük önem verdiği ve özellikle yaz aylarında artan su sorununu çözmek için çaba gösteren belediye ekipleri bir yandan şehrin 50-60 yıllık içme suyu hatlarını yenilerken bir yandan da şehre yeni içme suyu kaynağı oluşturmak için çalışmalar yapıyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından yürütülen su arama sondaj çalışmalarında iki yeni su kaynağına ulaşılırken, bu kaynaklardan elde edilen su yapılan testler sonucu şehrin su depolarına bağlandı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir’in uzun yıllar su sorunu yaşamaması için şehrin farklı noktalarında yeni su kaynağı için sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Nevşehir Belediyesi’ne ait şehirde bulunan 7 ayrı su deposunda doluluk oranı ise yüzde 60 seviyesini aştı.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir’in su sorununu çözmek için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi. Bir yandan şehir için yeni su kaynakları ararken bir yandan da içme suyu için altyapıya ciddi bir yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Arı, “Şehrimiz birçok mahallesinde 50-60 yıllık içme suyu hatları mevcuttu. Lale Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi ve Mustafa Parmaksız Caddesi’nde 1950’li yıllarda döşenen eski pik demir ve asbestli çimento borular sökülerek yerine, basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşendi. Ayrıca abone bağlantıları ile birlikte tamamen yenilenen bu hat sayesinde vatandaşlarımız bundan böyle hem daha sağlıklı içme suyuna kavuşacak hem de altyapıdan kaynaklanan su kesintileri önlenecek.” dedi.

Altyapı yatırımlarının bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam edeceğini ve Nevşehir’in su sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını kaydeden Arı, “Altyapı uzun soluklu, maliyetli ve zahmetli bir iş ancak vatandaşlarımızı 50-60 yıllık bu altyapıya mahkum edemeyiz. Bunun için gerçekten çok ciddi bir yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Tüm ekiplerimiz bu sürede gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalıştı. Amacımız tüm mahallelerimizde halkımızın sağlıklı ve temiz suya kavuşması. Bunun için belirli bir plan çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar gerçekleşirken istemesek te su kesintileri yaşanıyor. Eski hatların devreden çıkartılarak yeni hattın devreye sokulması sırasında yaşanan bu kesintilere gösterdikleri sabırdan ve bizlere verdikleri destekten dolayı halkımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.