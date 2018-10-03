Nevşehir Heyeti, İçişleri Bakanı Soylu'yu ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Atilla Seçen, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyaretin anısına Nevşehir Heyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a, Avanos el sanatları ürünü olan çini tabak hediye ederken, Erbaş ise Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından bir eser takdim etti.

Açıkgöz yaptığı açıklamada "Diyanet İşleri Başkanımız Sn @DIBAliErbas’ı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Nevşehir heyeti olarak ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımızın şahsında tüm din görevlilerimizin haftasını kutladık. Başkanlığımızın Nevşehir’deki faaliyetlerini istişare ettik. ‬‪“İnsanlığın ebedi kurtuluşu için ilahi dinimiz İslam’ı öğrenen ve öğreten toplumlar huzurla gelişmektedir. Fedakar ve vefakar din görevlilerimiz, camilerimizde, mescitlerimizde ilim nuruyla insanlığa faydalı olmaya çalışmaktadır. Bu vesileyle fedakar hocalarımıza teşekkür ediyor, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyorum. Öncelikle insanlarımızın huzuru, mutluluğu ve yarınları adına gayret gösteren bizler de İslam medeniyetinin kadim şehri, her yönüyle gelişen Nevşehir için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz çünkü #SevdamızNevşehir.” dedi

"

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 08:37